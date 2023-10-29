Фатальний збіг: за декілька днів до смерті Меттю Перрі поділився фото з місця, де помер

Смерть відомого американського актора та режисера, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі стала справжнім шоком для його друзів та шанувальників.

Актор помер 28 жовтня у віці 54 років. Його тіло знайшли у власному маєтку в Лос-Анджелесі у джакузі. Прихильники артиста знайшли у його загибелі збіг, що лякає. Буквально за декілька днів до смерті Перрі на своїй сторінці в Instagram опублікував світлину, яка була зроблена в тому самому джакузі, у якому згодом його знайдуть мертвим.

На знімку Перрі релаксує на тлі вечірнього неба, дивиться вдалечінь і слухає музику в навушниках: "О, тепла вода, яка бурлить навколо, змушує вас почуватися добре? Я Меттман", - підписав фото Перрі.

Меттью Перрі знайшли мертвим у цьому джакузі / Фото: instagram.com/mattyperry4

Це остання фотографія, яку перед смертю у своєму фотоблогу розмістив Меттью Перрі.

Нагадаємо, що зірка серіалу "Друзі" Меттю Перрі помер 28 жовтня. Іноземні ЗМІ поділилися новими подробицями смерті актора. Перед загибеллю він декілька годин грав у піклбол, а потім повернувся додому, щоби прийняти ванну. Що з артистом щось негаразд відчув його помічник, який намагався до нього додзвонитися. Після того, як Перрі перестав виходити на зв'язок його асистент захвилювався і викликав поліцію до його будинку.

Зазначимо, що поруч з тілом Меттью Перрі жодних слідів наркотичних речовин виявлено не було. Як відомо, раніше актор протягом багатьох років мав алкоголічну і наркотичну залежність, про що розповідав у своїх мемуарах. 2013 року він навіть відкривав двері свого будинку у Малібу для алкоголіків і наркоманів, які хотіли позбутися залежності і де мали змогу пройти програму з дванадцяти кроків очищення і помедитувати.

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