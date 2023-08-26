Фаворит Злати Огнєвіч з "Холостячки-2" Роман Свечкоренко одружився з копією співачки

Учасник "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч, психолог Роман Свечкоренко, одружився зі своєю дівчиною Валерією, молодшою за нього на 10 років.

Пара зіграла весілля просто неба в колі друзів та родичів. Кадрами з церемонії поділилася в Instagram-stories подруга подружжя, модель та блогерка Вікторія Маремуха.

Роман та Валерія влаштувала церемонію за містом у затишному та зеленому саду. Наречені обмінялися обітницями на тлі лаконічної та стильної арки, прикрашеної легкою білою тканиною.

Весілля Романа Свечкоренка / Фото: instagram.com/vicky_mare

Весілля Романа Свечкоренка / Фото: instagram.com/vicky_mare

Валерія обрала вишукану сукню з вишитим рослинним орнаментом, яка вдало підкреслила її фігуру. Також образ нареченої доповнила довга пишна фата.

Букет дівчина обрала досить незвичайний - обраниця Свечкоренка зібрала композицію з флористичної зелені та білих квітів.

Весілля Романа Свечкоренка / Фото: instagram.com/mare_vicky

Весілля Романа Свечкоренка / Фото: instagram.com/vicky_mare

На весілля також були запрошені зіркові гості - Володимир Остапчук з дружиною Катериною, продюсер Євген Таллер, блогерка Ксенія Манекен, учасник "Холостячки-2" Максим Тарапата, ведучий Богдан Буше та багато відомих друзів пари.

Весілля Романа Свечкоренка / Фото: instagram.com/vicky_mare

Зазначимо, що Роман та Валерія почали стосунки одразу після участь психолога в романтичному реаліті. У Мережі одразу почали обговорювати те, наскільки нова обраниця фаворита Злати Огнєвіч схожа на співачку.

Злата Огнєвіч та наречена Романа Свечкоренка

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