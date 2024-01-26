Фаворитки нацвідбору на "Євробачення-2024" Jerry Heil та alyona alyona наживо виконали "Teresa & Maria"

Фіналістки нацвідбору на "Євробачення-2024" Jerry Heil та alyona alyona, яким пророкують перемогу на відборі, наживо виконали "Teresa & Maria".

Вранці артистки завітали до студії "Сніданку з 1+1", де й представили свою конкурсну композицію. Разом з тим Альона та Jerry прокоментували скандал навколо їхнього треку. Зокрема, використання у пісні образу матері Терези, який є спірним в історії.

"Ми дуже щільно розібралися у цьому питанні після того, як деякі люди почали писати. Ми порівняли кількість людей, особливо з Європи, які коментують і це зазвичай дуже позитивні коментарі. З приводу матері Терези, скоріше за все, є така інформація, що це ІПСО колись було вкинуте з релігійних причин, з політичних причин", - сказала Jerry Heil.

Артистка додала, що коли вони з alyona alyona писали пісню, в них були сумніви щодо постаті матері Терези: "Але згадайте, коли ви називаєте когось: "Та ти просто мати Тереза". Що ви маєте на увазі? Це ж не пісня про діву Марію, чи мати Терезу. Вони використані як символи благодійності, любові. Пісня про це. Пісня про об'єднання", - додала Jerry Heil.

Зазначимо, що наразі згідно з голосуванням глядачів на офіційному сайті "Євробачення" Jerry Heil та alyona alyona значно випереджають своїх конкурентів на нацвідборі. Артистки розташувалися на першому місці, на другому місці - співак MELOVIN з треком "Dreamer", на третій сходинці наразі перебуває Yagody з композицією "Tsunamia".

Голоси глядачів на сайті "Євробачення" / Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали все, що потрібно знати про нацвідбір на "Євробачення-2024". Читайте у нашому матеріалі, де та коли дивитися нацвідбір, прогнози букмекерів та як голосувати.

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