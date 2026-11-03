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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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397
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1 хв

Федінчик після розлучення з Денисенко зробив чесне зізнання про нові стосунки: "Ховатись не буду"

Також артист зізнався, як реагує на обговорення його особистого життя.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Андрій Федінчик

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Український актор Андрій Федінчик зробив чесне зізнання про нові стосунки після розлучення з артисткою Наталкою Денисенко.

Артист від травня 2025 року холостяк. Якщо ж особисте життя Наталки Денисенко за цей час кардинально змінилось, і вона вже встигла вийти заміж, то про Андрія Федінчика нічого невідомо. Проте в інтерв’ю «РБК-Україна» актор привідкрив завісу. Знаменитість зізнався, що поки не готовий до нових стосунків. Однак артист пообіцяв, коли в його особистому житті відбудуться зміни, то він їх не приховуватиме.

«Не впевнений ще (що готовий до нових стосунків — прим. ред.). Але якщо зустріну кохання, то, звісно, ховатись не буду», — прокоментував актор.

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Також Андрій Федінчик зізнався, як ставиться до того, що його особисте життя обговорюють в Мережі. За словами актора, він нормально реагує на здорову критику. Однак коли на нього ллється гейт, то не звертає уваги або ж взагалі може заблокувати користувача.

«Якщо це здорова критика, тоді важливо її сприймати. Погоджуватись або ні — залежно від свого ставлення. Якщо це просто гейт, тоді взагалі не звертати увагу, тебе просто хочуть збити зі шляху. Автора блокую та іду далі», — зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Бєдняков розкрив правду про свої стосунки після розлучення. Ведучий зізнався, що насправді відбувається в його особистому житті.

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