Федінчик розповів про виховання сина від Денисенко і які проблеми в школі виникають: "Іноді шокує"

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / © instagram.com/natalka_denisenko

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Український актор Андрій Федінчик розповів про виховання сина від ексдружини Наталки Денисенко та зізнався, які проблеми в школі в нього виникають.

У колишнього подружжя є спільний син Андрій, якому зараз вісім років. Хлопчик вже закінчив 2 клас. Андрій Федінчик на YouTube-каналі "РБК-Україна LIFE" зізнався, що син навчається взагалі чудово. Проте в Андрійка є певні проблеми, і стосуються вони поведінки. За словами актора, до школи його через це не викликали, однак про деякі моменти повідомляли, зокрема, як сина відлучили від уроку.

«Він непогано навчається, хай так і буде далі. Є певні проблеми з поведінкою, але це теж нормально для пацана. Це, звісно, іноді шокує. Минає тиждень, а в нього стається такий стрибок, щось змінюється дуже кардинально в ньому. Ти дивишся і думаєш, як швидко летить час. Мене до школи не викликали, але повідомляли про те, що він іноді навіть був відлучений від уроку», — пригадав артист.

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Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрій Федінчик не пускає це на самоплив. Він розмовляє з сином та пояснює, що поведінка на уроках має бути відмінною, а от енергію необхідно витрачати на перервах. За словами актора, Андрійко все чудово розуміє.

«Звісно, я йому пояснюю. Я розумію, що таке дитяча енергія, що її треба кудись дівати. Я просто пояснюю, що це треба робити на перерві, бо він заважає не лише собі, а й іншим діткам, коли вони вчаться. Він це розуміє», — ділиться артист.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Федінчик прокоментував заручини Наталки Денисенко з новим коханим. До слова, артистка заручилась через понад рік після розлучення.

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