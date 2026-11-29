Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

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Український актор Андрій Федінчик розповів про серйозні проблеми зі спиною після служби в лавах ЗСУ.

Ще до повномасштабної війни в артиста були негаразди з попереком та хребтом. Іноді це давало про себе знати, хоча й нічого критичного в актора не було. Коли в Україні розпочалась повномасштабна війна, то Андрій Федінчик долучився до служби. Врешті, важке військове спорядження та польові умови посилили проблеми зі спиною, що артистові довелося зробити операцію, бо інакше б він не зміг ходити. У хребті знаменитості встановлена металева конструкція.

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Андрій Федінчик говорить, що після операції його життя змінилось. Зокрема, йому багато чого тепер неможна робити. Однак разом із тим акторові необхідно щодня виконувати фізичні навантаження, бо інакше буде складно ходити. Знаменитість говорить, що навіть у перервах під час знімань тренується.

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Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

«Саме завдяки тому, що у мене в хребті металева конструкція, я змушений тренуватись кожного дня, щоб не ходити з паличкою. Звісно, багато що вже під забороною, вже не буде повноцінного функціонального життя. Але навіть при великих втратах можливі здобутки. Доводилось мені тренуватись з козаками, які втратили кінцівки… Там воля і характер — ховайся! Всім нам зовнішньої та внутрішньої перемоги!» — поділився з підписниками актор.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Федінчик зробив чесне зізнання про нові стосунки. Від травня 2025 року артист офіційно холостяк.

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