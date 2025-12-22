Федінчик висловився про зраду Денисенко та як дізнався про її одруженого коханця: "Не знав усієї правди"

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко

Український актор Андрій Федінчик відверто заговорив про розрив із Наталкою Денисенко та пояснив, що насправді стало фінальною точкою у їхньому шлюбі.

Подружжя офіційно розлучилося у травні цього року. У колишніх закоханих є спільний син Андрій. Після розставання в Мережі тривалий час ширилися чутки, що причиною розлучення стала зрада з боку акторки. Їх почав і сам Федінчик. Раніше він емоційно заявляв, що під час його служби Наталці нібито «під спідницю залазив» манекенник Юрій Савранський, який на той час був одруженим.

Втім, у новому інтерв’ю Аліні Доротюк актор детально розповів, як усе відбувалося насправді. За його словами, переламний момент настав на початку січня, коли він повернувся додому після операції на спині. Тоді він уже запідозрив щось неладне, але Наталка запевняла у зворотному. Проте згодом усі карти відкрилися і вщент зруйнували шлюб.

«Все дуже просто. Це був початок січня, я приїхав після операції. І відчув, що вона вже не зі мною. Я її запитав: „У тебе хтось є? Ти закохана в когось?“. Вона відповіла, що ні. Потім ми почали говорити, що це кінець. Я сказав: „Ми розлучаємося“. Вона сказала: „Так“. Я казав, що я за те, щоб зберегти нашу сім’ю. Бо я тоді ще не знав усієї правди. А вона сказала: „Ні“. Я кажу: „Ну тоді це кінець. Назад дороги не буде“. І через тиждень-два від близької людини з її оточення я дізнався, що вона вже тривалий час у стосунках. Чомусь так склалося, що всі вже знали про це. І навіть дружина того чоловіка — він тоді ще був її чоловіком. Я зателефонував його дружині й вона все підтвердила. Ми досі спілкуємося. І все, тоді я зрозумів, що все зовсім інакше. Це було величезним ударом. Треба говорити правду», — розповів Андрій.

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Попри біль, зірка називає цей інцидент своєрідною відплатою карми. На думку Федінчика, так нібито сталося через його минуле. Як відомо, на початку стосунків з Наталкою він був рік одружений з дівчиною на ім’я Вікторія. Але, зрештою, сила почуттів Андрія до колеги зруйнували його перший шлюб.

«У свій час я так зробив зі своєю дружиною. Ми тоді поговорили з нею і я сказав, що я закохався. І люди мені пишуть, що „ти отримав бумеранг“. І вони абсолютно праві. Моя позиція однозначна. Щойно це сталося, я написав своїй дружині Вікторії: „Це за тебе мені прилетів бумеранг“. Якщо ти зробив людині боляче, ти будеш відповідати. Мій бумеранг застав мене через 10 років», — поділився роздумами актор.

До слова, хоча чіткого імені коханця Андрій Федінчик не називав, проте, ймовірно, йдеться саме про модель Юрія Савранського. Чоловік цього року пішов від дружини з двома дітьми і нещодавно публічно назвав Наталку «найкращою коханою».