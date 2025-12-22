ТСН у соціальних мережах

Федінчик заявив про невиліковну хворобу мами та як доглядає за нею: "Не заслужила на таке"

69-річна жінка перебуває під наглядом медиків.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Федінчик

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Український актор Андрій Федінчик, який нещодавно розкрив правду про розлучення з Наталкою Денисенко, приголомшив болісною історією про стан здоров’я своєї мами.

Артист зізнався, що 69-річна жінка вже кілька років бореться з важкою недугою, яка з часом лише прогресує. Він розповів, що у його мами діагностували деменцію приблизно п’ять років тому. Спочатку хвороба розвивалася повільно, однак після смерті батька 2023 року ситуація різко погіршилася.

Нині жінка перебуває у приватному пансіонаті в Києві під наглядом лікарів. За словами актора, він разом із двома сестрами оплачує догляд і намагається якомога частіше навідувати маму. Проте, на жаль, її недуга не дозволяє їй впізнати власних дітей.

Мама Андрія Федінчика / © instagram.com/andreyfedinchik

Мама Андрія Федінчика / © instagram.com/andreyfedinchik

«Мама важкохвора у мене. Батько доглядав за нею, але його не стало. Ми її перевезли сюди (до Києва — прим. ред.) у приватний пансіонат. І ми з сестричками його оплачуємо та навідуємо маму. Як виходить — приїжджаємо. Але вона нас не впізнає, не орієнтується, де вона і хто вона. Деменція. Мамі буде 70 років. Загалом уже висловлюється незрозуміло — набір слів. Виявили десь п’ять років тому. Недуга не так швидко розвивалася. А коли батько пішов з життя, то все дуже швидко погіршилося. Шкода, бо вона не заслужила на таке. Страшна хвороба», — приголомшив зірка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

