Федишин пригадала Поляковій її кокошники, а Приходько – виступ на "Євробаченні" від Росії

Федишин пригадала Поляковій її кокошники, а Приходько – виступ на "Євробаченні" від Росії

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно назвала представників ЛГБТ грішниками, відповіла на критику своїм зірковим колегам.

В Instagram-stories виконавиця розмістила ролик блогера Ростислава Калацинського.

Він висловив свою думку щодо нашумілого скандалу, зазначивши, що Федишин, на відміну від Насті Приходько та Олі Полякової, за 15 років кар'єри не випустила жодної російськомовної пісні.

Зі свого боку, Ірина пригадала Приходько, як вона представляла Росію на "Євробаченні-2009".

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Настю, патріотизм – це любити свою Батьківщину завжди, а не лише сьогодні швиденько перевзутися", – написала вона.

А Поляковій Ірина пригадала, як артистка виступала у кокошнику.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"А тепер так. Олю, але краще пізно, ніж ніколи", – заявила вона.

Дісталося і співаку MELOVIN. Виконавиця сказала, що у нього гарні пісні, втім, артист "невихований".

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Меловін, гарні в тебе пісні. Але за твою невихованість та нетолерантність – "0" балів", – заявила зірка.

Нагадаємо, Ірина Федишин після скандалу поїхала до Польщі та виправдалася за свої слова про ЛГБТ-спільноту. Виконавиця записала відеозвернення, у якому спробувала розставити крапки над "і".

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