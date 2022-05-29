Федишин відповіла MELOVIN за дурепу та обурилася на Машуковського через висміювання її неповнолітнього сина

Скандал між співачкою Іриною Федишин та відомими захисниками ЛГБТ-спільноти продовжується.

Так, виконавиця не стала мовчати і відреагувала на нещодавнє інтерв'ю співака MELOVIN, у якому він назвав Федишин "дурепою" через її висловлювання про ЛГБТ-спільноту і заявив, що "її думка нікому не цікава".

"Ви вимагаєте толерантності до себе, натомість принижуєте людину, у якої інша думка. Гомосексуалізм – це важкий гріх! Подобається вам це чи не подобається, - навчіться бути толерантними з людьми, які так вважають і керуються Біблією у житті", - відповіла на це Ірина.

Також вона була шокована реакцією на її слова про ЛГБТ відомого блогера Олега Машуковського. Той зобразив сина Федишин за 15 років, одягненого у рожеве вбрання з хвостиком на голові:

"А далі ваша "толерантність" і цькування взагалі пробила дно. Ось такий вигляд має булінг у соцмережах", - написала артистка та запостила відео з Машуковським у рожевому костюмі.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

У ролику блогер танцює під хіт Федишин "Малесенькі долоньки", а відео супроводжує напис: "Син Ірини через 15 років бі лайк Машуковський".

Федишин зазначила, що це є приниженням її неповнолітньої дитини і порадила батьками простежити, чи не підписані їхні діти на шоумена:

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Батьки, простежте, чи ваші діти підписані на цю особу, яка маніпулює підлітками, займається булінгом і нав'язує нетрадиційні погляди".

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Зазначимо, що нещодавно Ірина Федишин у привітанні синові з 11-річчям знову пригадала скандал із ЛГБТ. Артистка написала, що в свої 11 її син дізнався, що таке веселковий прапор і його значення. "Ти дізнався, що цей прапор, насправді, зовсім не веселковий. Ти побачив наскільки люди під таким прапором можуть бути агресивними", - написала Федишин.

Нагадаємо, в одному з нещодавніх інтерв'ю Ірина Федишин зазначила, що не дуже добре ставиться до представників ЛГБТ, адже вважає це великим гріхом. Ба більше, артистка поділилася, що їй було складно оцінювати учасників "Євробачення-2022", адже на конкурсі були присутні багато представників ЛГБТ-спільноти.

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