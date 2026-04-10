Федишин замилувала фото з мамою-красунею та показала, як замішує з нею тісто на паски до Великодня
Співачка розповіла про перший досвід випікання паски.
Українська співачка Ірина Федишин показала, як готується до Великодня, поділившись сімейним процесом випікання пасок разом із мамою Лесею.
У переддні свята артистка опублікувала атмосферні кадри з кухні. На фото вона разом із мамою Лесею готує традиційну великодню випічку. Обидві — у фартухах, усміхнені та зосереджені на процесі. На столі — форми для пасок, інгредієнти та кухонне приладдя. Видно, що підготовка відбувається у теплій родинній атмосфері.
"Сьогодні Чистий четвер. Печемо з мамою паски. А ви печете чи купляєте?" — поцікавилася Ірина в соцмережах.
Співачка також показала відео процесу та поділилася деталями. Зокрема, зізналася, що вперше самостійно замішувала тісто і була здивована, що це потрібно робити вручну досить довго. Вона додала, що працювала під наглядом мами, яка допомагала їй на кожному етапі.
"Паска вдалася! У нас паска солодка, на 0,5 кг цукру, 1 літру молока і 16 домашніх яєць. Вперше замішувала тісто і пекла паску. Під керівництвом мами, ділюся рецептом. Завтра приступаю до випічки пляцків", — написала артистка.
У коментарях під дописом користувачі активно реагували на публікацію. Шанувальники відзначили щирість кадрів, засипали артистку та її маму компліментами й залишили чимало теплих побажань до Великодня. Дехто також поділився власними традиціями та розповів, що теж цього дня пече паски.
