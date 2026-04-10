Федишин замилувала фото з мамою-красунею та показала, як замішує з нею тісто на паски до Великодня

Українська співачка Ірина Федишин показала, як готується до Великодня, поділившись сімейним процесом випікання пасок разом із мамою Лесею.

У переддні свята артистка опублікувала атмосферні кадри з кухні. На фото вона разом із мамою Лесею готує традиційну великодню випічку. Обидві — у фартухах, усміхнені та зосереджені на процесі. На столі — форми для пасок, інгредієнти та кухонне приладдя. Видно, що підготовка відбувається у теплій родинній атмосфері.

"Сьогодні Чистий четвер. Печемо з мамою паски. А ви печете чи купляєте?" — поцікавилася Ірина в соцмережах.

Співачка також показала відео процесу та поділилася деталями. Зокрема, зізналася, що вперше самостійно замішувала тісто і була здивована, що це потрібно робити вручну досить довго. Вона додала, що працювала під наглядом мами, яка допомагала їй на кожному етапі.

"Паска вдалася! У нас паска солодка, на 0,5 кг цукру, 1 літру молока і 16 домашніх яєць. Вперше замішувала тісто і пекла паску. Під керівництвом мами, ділюся рецептом. Завтра приступаю до випічки пляцків", — написала артистка.

У коментарях під дописом користувачі активно реагували на публікацію. Шанувальники відзначили щирість кадрів, засипали артистку та її маму компліментами й залишили чимало теплих побажань до Великодня. Дехто також поділився власними традиціями та розповів, що теж цього дня пече паски.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розповів, як святкуватиме Великдень і що буде на столі.