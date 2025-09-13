- Дата публікації
Фелікс Редька розсекретив професію загадкової дружини та заговорив про поповнення в родині
Комік назвав причину, через яку приховує свою обраницю.
Відомий український комік Фелікс Редька, який раніше розсекретив свої доходи, відверто розповів про особисте життя.
Артист доволі рідко говорить за свою дружину Олександру та не публікує з нею жодного контенту у соцмережах. Та для інтерв'ю проєкту ТСН.ua "Наодинці" комік зробив виняток та пояснив, що не показує її через спільне рішення. Своєю чергою, Фелікс каже, що невідомо, як публічність відображатиметься на коханій у майбутньому, тож не ризикує.
"Ми з'являємося разом, просто не викладаємо фотографії. Це наше спільне бажання. Нам незрозуміло, навіщо нам викладати фотографії разом. Комусь подобається, комусь не подобається. У нас не пішло від початку стосунків й ми цього не робимо. Можливо, я все-таки це блокую, бо людина публічна. Частину того негативу вона і так отримує, бо не може не переживати за мене. А коли вона ще й буде публічною людиною, то це збільшиться вдвічі. І мені б дуже не хотілося. Тому це основна причина й те, що у нас просто немає потреби", — поділився думками зірка.
За словами Фелікса, його дружина нещодавно закінчила здобувати освіту й зараз розпочинає працювати у медичній сфері. Вона обрала професію оториноларинголога та фоніатра, і саме це вплинуло на рішення пари не поспішати з дітьми.
"Не секрет, що моя дружина працює в медичній сфері. Вона тільки в цьому році закінчила інтернатуру. І це був один з факторів, чому ми не планували дитину ось просто тут і зараз. Як мінімум, я не хотів переривати навчання людини, яка вісім років сидить, вчиться, а потім вагітність і до побачення. Вже хотілося, щоб людина закінчила інтернатуру, отримала ліцензію, стала медиком. Вона отораларинголог, фоніатр. Вона закінчила інтернатуру, влаштувалася на роботу і розпочинає свою кар'єру", — розповів Редька.
Та незабаром, за словами артиста, поповненню в родині таки бути. Він говорить, що був би дуже радий цьому хоч зараз. До того ж додав, що разом з коханою вже відчуває готовність до нового періоду в їхньому житті — батьківства.
"Якщо б це зараз трапилося, то не проблема. Я б навіть трошки зрадів з точки зору того, що скільки вже можна відтягувати це. Перед смертю не надихаєшся. Є і є. Добре, народжуємо. Внутрішнє відчуття, що потроху ми стаємо більш готовими до цього", — заінтригував комік.
