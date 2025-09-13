Фелікс Редька розсекретив професію загадкової дружини та заговорив про поповнення в родині

Фелікс Редька / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Відомий український комік Фелікс Редька, який раніше розсекретив свої доходи, відверто розповів про особисте життя.

Артист доволі рідко говорить за свою дружину Олександру та не публікує з нею жодного контенту у соцмережах. Та для інтерв'ю проєкту ТСН.ua "Наодинці" комік зробив виняток та пояснив, що не показує її через спільне рішення. Своєю чергою, Фелікс каже, що невідомо, як публічність відображатиметься на коханій у майбутньому, тож не ризикує.

"Ми з'являємося разом, просто не викладаємо фотографії. Це наше спільне бажання. Нам незрозуміло, навіщо нам викладати фотографії разом. Комусь подобається, комусь не подобається. У нас не пішло від початку стосунків й ми цього не робимо. Можливо, я все-таки це блокую, бо людина публічна. Частину того негативу вона і так отримує, бо не може не переживати за мене. А коли вона ще й буде публічною людиною, то це збільшиться вдвічі. І мені б дуже не хотілося. Тому це основна причина й те, що у нас просто немає потреби", — поділився думками зірка.

Фелікс Редька / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

За словами Фелікса, його дружина нещодавно закінчила здобувати освіту й зараз розпочинає працювати у медичній сфері. Вона обрала професію оториноларинголога та фоніатра, і саме це вплинуло на рішення пари не поспішати з дітьми.

"Не секрет, що моя дружина працює в медичній сфері. Вона тільки в цьому році закінчила інтернатуру. І це був один з факторів, чому ми не планували дитину ось просто тут і зараз. Як мінімум, я не хотів переривати навчання людини, яка вісім років сидить, вчиться, а потім вагітність і до побачення. Вже хотілося, щоб людина закінчила інтернатуру, отримала ліцензію, стала медиком. Вона отораларинголог, фоніатр. Вона закінчила інтернатуру, влаштувалася на роботу і розпочинає свою кар'єру", — розповів Редька.

Фелікс Редька / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Та незабаром, за словами артиста, поповненню в родині таки бути. Він говорить, що був би дуже радий цьому хоч зараз. До того ж додав, що разом з коханою вже відчуває готовність до нового періоду в їхньому житті — батьківства.

"Якщо б це зараз трапилося, то не проблема. Я б навіть трошки зрадів з точки зору того, що скільки вже можна відтягувати це. Перед смертю не надихаєшся. Є і є. Добре, народжуємо. Внутрішнє відчуття, що потроху ми стаємо більш готовими до цього", — заінтригував комік.

