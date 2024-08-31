Феномен Klavdia Petrivna: як 18-річна Соломія Опришко стала відомою, вигляд без маски й скандали

Одна з найзагадковіших співачок-інкогніто України Klavdia Petrivna відгриміла перший сольний концерт у Києві, де показала своє справжнє обличчя й підтвердила здогадки, що вона – Соломія Опришко.

Так, виконавиця протягом декількох років кар'єри вміло тримала інтригу. Втім, це не завадило їй очолювати музичні чарти та збирати мільйони прослуховувань. За цей час тисячі шанувальників робили припущення, хто ж така Klavdia Petrivna та чому вона приховує обличчя за масками, капелюхами й довгими вбраннями.

Редакція ТСН.ua пропонує розібратися, як 18-річна дівчина пройшла шлях від музичного коледжу на Львівщині до великої сцени Палацу Спорту у Києві, де зібралися близько 10 тис. шанувальників.

Початок творчого шляху й секрет псевдоніму виконавиці

За даними блогера Богдана Беспалова, 18-річна Соломія Опришко почала будувати музичну кар'єру ще під час навчання у музичному коледжі, що на Львівщині. Як і більшість молодих артистів, свої перші кавери й власні пісні вона почала публікувати у TikTok, де й знайшлися перші поціновувачі творчості.

Соломія Опришко

До речі, спочатку студентка не приховувала свого обличчя й випустила необроблену версію пісні "Я тобі брехала", знявши гумористичний ролик з артистом Osty.

Klavdia Petrivna та Osty

Згодом Соломія все ж взяла псевдонім Klavdia Petrivna, натхненний твором "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка, й випускала нові пісні, ніде не показуючи себе. Як розповідав музикант Osty виданню "Музвар", свого часу юна зірка не була впевнена в успіху своїх пісень, тому бажала залишатися інкогніто.

"Ідея не показувати обличчя – це не піар-хід. Це захотіла сама Клавдія Петрівна. Тому що вона боялася, якщо не "залетять" пісні, то не хотіла позоритися", - сказав свого часу музикант.

Osty

Перші хіти, які принесли співачці славу

Кар’єра Klavdia Petrivna стрімко почала набирати обертів з серпня 2023 року. Тоді у Мережі завірусилася її пісні "Бережи мене", "Я щаслива" й маленькі уривки (сніпети) її майбутніх пісень. Саме вони дали поштовх і розширили кількість прихильників до 10 тисяч.

У той період почали зароджуватися дискусії – хто ж стоїть за загадковим образом Klavdia Petrivna. Деякі припускали, що це Маша Кондратенко, адже вона вийшла на одну з музичних премій забрати нагороду співачки-інкогніто, а інші й взагалі вважали, що співачка була вигадана штучним інтелектом.

Klavdia Petrivna / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Стрімкий розвиток кар'єри: хто допоміг виконавиці віднайти лейбл

Допомогти загадковій зірці стати ще успішнішою взявся її вже відомий товариш OSTY. Саме цей музикант посприяв лейблу "Nebo Music", де й сам був підопічним, розгледіти в артистці перспективу. Так, команда залюбки запросила Klavdia Petrivna до Києва для знайомства й майже одразу запропонувала їй співпрацю. Таким чином майбутня зірка вперше записала свої пісні на професійній студії. З того часу популярність виконавиці зростала з кожним днем.

Пісні Klavdia Petrivna й мільйонні прослуховування

Репертуар загадкової співачки є легким, невимушеним і дещо іронічним. У такому стилі виконавиця випустила два альбоми - "Бережи мене" та "Їде дах". Життєвість сюжетів, які зачіпають болісні теми, відгукуються сучасному суспільству. Зараз найпопулярнішими треками на стримінгових платформах є "Знайди мене" та "Барабан" у дуеті з Артемом Пивоваровим. Загальна кількість прослуховувань треків співачки перетнула позначку у 30 млн.

Скандали довкола творчості

Цікаво, що у вересні 2023 року невідомі зловмисники намагалися привласнити нові пісні Klavdia Petrivna. Так, пірати викрали перший творчий доробок з 7 треків артистки з її Telegram-каналу й опублікували їх без дозволу на музичній платформі Spotify, нахабно прикриваючись її іменем. Пісні почали набирати популярності, а молода зірка – бити на сполох.

Klavdia Petrivna

На щастя, все вдалося вирішити – історія закінчилася успіхом. Фейкова сторінка Klavdia Petrivna була знесена завдяки страйкам. І після того зірка створила собі справжню й офіційно випускає всі альбоми й треки на ній.

Перший публічний вихід Klavdia Petrivna й розкриття її образу

Уперше зірка на піку популярності наживо з'явилася на концерті Артема Пивоварова у квітні 2024 року й заспівала з ним дуетну пісню "Барабан" у довгому вбранні й широкому капелюсі. Це викликало справжній фурор серед шанувальників співачки й посилило інтерес до неї. Тоді ж просто зі сцени вона заявила про перший сольний концерт у Палаці Спорту у Києві 30 серпня. Згодом було оголошено про додатковий виступ виконавиці 31 серпня.

Klavdia Petrivna та Артем Пивоваров

І зрештою, під час дебютного виступу 30 серпня виконавиця зняла маску, капелюх і показала своє обличчя. І звісно, під маскою Klavdia Petrivna увесь цей час ховалася та сама Соломія Опришко, яка колись зовсім не вірила в успіх своєї кар’єри й навіть не здогадувалася, що збере понад 10 тис. людей в одному залі.

Klavdia Petrivna вперше повністю показала обличчя на своєму концерті

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