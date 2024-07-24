Фестиваль Atlas United приголомшив сумою, яку вдалося зібрати на потреби ЗСУ

Вже відомо, на що підуть кошти.

Музичний фестиваль Atlas United, де збирали кошти на потреби ЗСУ, цьогоріч офіційно завершився.

Так, масштабну подію, попри війну, відвідало 60 тисяч гостей. Відвідувачів розважали 100 артистів різних жанрів та форматів, які тішили своїми виступами на шістьох сценах. Зокрема, на Atlas концерти дали Шерон ден Адель, "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Жадан і Собаки", "Без Обмежень", "Курган & Агрегат", "ТНМК", "Друга Ріка", Latexfauna, Onuka, MELOVIN та багато інших.

Кадр з фестивалю Atlas United

На відвідувачів фестивалю чекали яскраві колаборації та анонси зі сцени: артист YAKTAK здивував неочікуваним дуетом зі Святославом Вакарчуком, співак Дантес запалив із Jerry Heil, а Сергій Жадан виступив із Іреною Карпою.

Кадр з фестивалю Atlas United

Першою чергою фестиваль провели задля того, аби допомогти захисникам. Зокрема, на Atlas United збирали кошти на потреби українських військових. Усього вдалося зібрати 100 мільйонів гривень. Це й кошти з продажу квитків, й з благодійних аукціонів.

Кадр з фестивалю Atlas United

Половину зібраних в рамках фестивалю коштів, направлять на придбання роботизованих платформ через UNITED24, іншу — на забезпечення Збройних сил України дронами, зокрема на Харківському напрямку.

Кадр з фестивалю Atlas United

Нагадаємо, цьогоріч на сцені Atlas United на глядачів чекало чимало сюрпризів та неочікуваних дуетів. Зокрема, разом заспівали співачки Ірина Білик та Христина Соловій. Щоправда, остання отримала порцію хейту через, як пишуть користувачі, вульгарні танці на сцені.

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