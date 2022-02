Фестиваль Atlas Weekend змінив назву

Також організатори представили новий фірмовий стиль.

1 лютого найбільший фестиваль у Східній Європі представив новий фірмовий стиль та змінив свою назву.

Так, відтепер Atlas Weekend стає фестивалем Atlas. Організатори пояснюють, що причин до зміни назви було декілька. Зокрема, вони зазначають, що використовувати слово "weekend" вже неактуально, адже фестиваль переріс позиціонування "фестиваль вихідного дня". Минулого року він тривав тиждень, а 2022-го відбуватиметься протягом п'яти днів.

Наступна причина – у розмові та в Мережі як артисти, так і відвідувачі вже давно використовують назву "Atlas", адже так значно коротше і простіше. Також на це рішення вплинула тенденція до мінімізації і простоти.

"З кожним роком ми розвиваємось і стаємо більш масштабними. Ми давно зрозуміли, що переросли weekend-ний формат, який був на початку. Ми продовжуємо будувати музичну історію в Україні і плануємо це робити ще крутіше, ніж раніше. Разом із назвою, ми також змінюємо візуальне оформлення. Цього року зупинились на стилістиці коміксів", – поділився засновник та генеральний директор фестивалю Дмитро Сидоренко.

Нагадаємо, цього року фестиваль Atlas відбудеться від 6 до 10 липня у Києві на ВДНГ. За традицією, в перший день фестивалю вхід буде вільний для всіх. Цього року на фестивалі заграють: Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, Yungblud, Two Door Cinema Club, Apocalyptica, Alma, Within Temptation, Tom Grennan, Guano Apes та багато інших, чиї імена організатори анонсують згодом.

Квитки вже доступні для продажу на офіційному сайті фестивалю.

