Феєрверки на воді та зіркові гості: яким буде друге весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Зіркова пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек готується знову сказати одне одному "так" на другій весільній церемонії, що відбудеться цими вихідними.

Місяць тому Дженніфер Лопес і Бен Аффлек приголомшили шанувальників новиною про своє таємне весілля у Лас-Вегасі. Але, як виявилося, ця церемонія була лише невеличкою репетицією справжнього святкування.

Як повідомляє видання TMZ, розкішна церемонія відбудеться цими вихідними у маєтку Аффлека у Райсборо, штат Джорджія.

Підготовка до весілля почалася за декілька днів. На фотографіях папараці видно, що робітники вже підготували величезний білий намет, прикрашений живими квітами, від якого до будинку веде широка біла доріжка для наречених.

Друга частина заходу відбуватиметься у альтанці на воді. Там вже підготували святкові столи, а також розмістили фортепіано для живої музики.

Очікується, що кульмінацією торжества стане феєрверк. Для цього посеред водойми розмістили спеціальну баржу, на якій розташовані запальні пристрої.

За інформацією інсайдерів, підготовкою весілля Дженніфер і Бена займається один з найкращих організаторів Колін Коуі. Серед його зіркових клієнтів були Ніколь Кідман, Кім Кардашян, Опра Вінфрі та багато інших американських знаменитостей.

Про своїх гостей Лопес та Аффлек теж потурбувалися як слід та забронювали для них номери в найкращих готелях Савани. На своє романтичне свято молодята запросили близько 100 гостей.

На весілля зіркової пари вже прибув близький друг Бена Метт Деймон та найкраща подруга Дженніфер Лоя Реміні.

Єдине, що затьмарило підготовку до свята, це приїзд швидкої допомоги. Як стало відомо, мати Аффлека впала з пірсу та травмувала ногу. Жінку одразу доставили до найближчої лікарні. На щастя, рана виявилася не дуже серйозною.

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