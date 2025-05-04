Феєрверки та образи від стиліста світових зірок: яким буде номер від України на "Євробаченні-2025"

Гурт "Ziferblat" / © instagram.com/suspilne.eurovision

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Український гурт "Ziferblat", який нещодавно прибув до Базелю перед виступом на "Євробаченні-2025", активно готується до шоу.

Зокрема, у Мережі вже активно обговорюють образи трьох музикантів з колективу. Так, соліст Даниїл Лещинський підкорюватиме серця єврофанів у яскравому комбінезоні зі стразами та виразною брошкою у вигляді серця. Його брат-музикант Валентин Лещинський виступить у брюках з елементами спідниці та сорочці насиченого синього кольору. Його образ поєднується з третім членом гурту "Ziferblat". Адже лук Федора Ходакова складається зі схожих відтінків – світло-бірюзовий костюм із сорочкою і, як і у решти, штани кльош.

Репетиція гурту "Ziferblat" / © instagram.com/eurovision

До слова, саму концепцію образів у стилі 70-х для українського тріо розробив модельєр Іван Фролов, який славиться своєю співпрацею зі світовими зірками. За словами митця, довершені образи гурту "Ziferblat" можна буде побачити під час їхнього виступу на сцені "Євробачення-2025", а поки ж є фото з їхніх перших репетицій.

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Репетиція гурту "Ziferblat" / © instagram.com/eurovision

Репетиція гурту "Ziferblat" / © instagram.com/eurovision

До речі, вже є деталі й самого конкурсного номеру, який змінився після Нацвідбору. Зокрема, Telegram-канал "Дім Євробачення" повідомляє, що на глядачів чекає справжній перформанс, в якому буде задіяна піротехніка та низка візуальних ефектів, які точно запам'ятаються єврофанам. Серед таких – димові завіси та неонові рожево-зелені візерунки на екранах, що пульсують у такт пісні.

Зазначимо, вже незабаром у Базелі, Швейцарії, відбудеться перший півфінал "Євробачення-2025" – 13 травня. Гурт "Ziferblat" вийде на сцені під номером п’ять і змагатиметься за можливість потрапити до фіналу з піснею "Bird of Pray".

Нагадаємо, нещодавно Валентин Лещинський несподівано вперше заявив, що є батьком двох дітей, і пояснив, чому не бачиться з ними.