Алісса Мілано зіграла Фібі Галлівел

Реклама

В американському телесеріалі «Усі жінки — відьми» Фібі Галлівел мала зіграти зовсім інша акторка.

Так, зараз складно уявити когось у ролі наймолодшої сестри, окрім Алісси Мілано. Та, як виявилося, на екранах мала спочатку з’явитися інша акторка. Ба більше, творці серіалу навіть встигли зняти з нею першу пілотну серію, але вона не вийшла в ефір.

Реклама

Спочатку на роль Фібі Галлівел затвердили американську акторку Лорі Ром. Саме вона мала були наймолодшою сестрою та стати колегою для Голлі Марі Комбс та Шеннен Догерті. Проте артистка неочікувано відмовилась від ролі, пише People. Повідомлялось, що Лорі Ром ухвалила таке рішення через сімейні обставини, однак точну причину так і не розкривали.

Реклама

Лорі Ром / © Getty Images

Так от, творцям серіалу довелося швидко шукати заміну. Продюсер Аарон Спеллінг вирішив звернутися до Алісси Мілона, з якою мав досвід роботи у картині «Район Мелроуз». Так знаменитість і потрапила до серіалу, де стала наймолодшою з сестер Галлівел.

До речі, основний акторський склад «Усіх жінок — відьом» після третього сезону також зазнав кардинальних змін. Шеннен Догерті покинула серіал через конфлікти на знімальному майданчику та напружені стосунки з Аліссою Мілано. Замість неї в сюжеті з’явилась зведена сестра Пейдж Меттьюс, яку грала Роуз МакГавен.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дженніфер Лоуренс розкрила пікантні за лаштунки професії. Знаменитість зізналась, з ким із екранних партнерів у неї був найкращий та найгірший поцілунок.

Новини партнерів