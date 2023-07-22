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Фігуриста Аліна Гросу у прозорому корсеті засвітила оголений бюст

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Фігуриста Аліна Гросу у прозорому корсеті засвітила оголений бюст

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Артистка розбурхала уяву шанувальників сміливим вбранням.

Українська співачка Аліна Гросу від самого ранку зробила приємне прихильникам і оприлюднила свої пікантні фото.

З шанувальниками артистка поділилася серією звабливих селфі, на яких позує у сміливому напівпрозорому чорному корсеті і малиновій спідниці з чорним візерунком. Романтичності образу Гросу додало розпущене волосся:

"Сподіваюсь, доброго ранку. Нехай ваш день буде казковим та спокійним", - побажала під знімками Гросу.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Цікаво, що деякі кадри вийшла настільки відвертими, що співачці довелося бюст замальовувати смайлом у вигляді серця.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Своєю чергою, шанувальники Гросу не стали приховувати, що такі її фото їм дуже сподобалися:

  • Чи не занадто відверто, що довелось сердечками замальовувати?
  • Серце дуже сподобалось
  • Просто богиня
  • Дуже гаряча, приваблива

Нагадаємо, днями Аліна Гросу продемонструвала ще один цікавий лук – артистка приміряла джинсове вбрання, яке підкреслило її стрункі ноги та пишний бюст.

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Дата публікації
Перегляди
1601
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