Фігуриста Аліна Гросу у прозорому корсеті засвітила оголений бюст

Артистка розбурхала уяву шанувальників сміливим вбранням.
Українська співачка Аліна Гросу від самого ранку зробила приємне прихильникам і оприлюднила свої пікантні фото.
З шанувальниками артистка поділилася серією звабливих селфі, на яких позує у сміливому напівпрозорому чорному корсеті і малиновій спідниці з чорним візерунком. Романтичності образу Гросу додало розпущене волосся:
"Сподіваюсь, доброго ранку. Нехай ваш день буде казковим та спокійним", - побажала під знімками Гросу.
Цікаво, що деякі кадри вийшла настільки відвертими, що співачці довелося бюст замальовувати смайлом у вигляді серця.
Своєю чергою, шанувальники Гросу не стали приховувати, що такі її фото їм дуже сподобалися:
- Чи не занадто відверто, що довелось сердечками замальовувати?
- Серце дуже сподобалось
- Просто богиня
- Дуже гаряча, приваблива
Нагадаємо, днями Аліна Гросу продемонструвала ще один цікавий лук – артистка приміряла джинсове вбрання, яке підкреслило її стрункі ноги та пишний бюст.
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