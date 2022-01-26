Фігуриста дружина Гордона похизувалася апетитним бюстом у пікантній сукні

Олеся заінтригувала шанувальників.

Дружина українського ведучого Дмитра Гордона, журналістка та ведуча Олеся Бацман володарка розкішної фігури.

Знаменитість вміє і знає, як вигідніше підкреслити свої принади. Так, на сторінці в Instagram Бацман поділилася новим фото, де зображена у блискучій червоній сукні з V-вирізом у зоні декольте.

Вбрання Олесі ідеально підкреслило її пишний бюст. На фото з Бацман також зображений і Дмитро Гордон: "Незабаром ми вас здивуємо!" – заінтригувала дописом до публікації Олеся.

instagram.com/alesiabatsman

Шанувальники ж почали робити припущення, що б це могло бути: "Олеся подарує Дмитру ще одну чарівну дитину. В добрий час!", "вже 15 чи 16 дитина буде?", "ви нас і так постійно дивуєте".

Та, як пізніше розповіла Бацман йдеться про нове політичне ток-шоу її чоловіка. Як зазначила Олеся, це буде перше на YouTube суспільно-політичне ток-шоу, гості якого будуть з України, Америки, Франції та Росії.

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