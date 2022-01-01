Фігуриста дружина MONATIK похизувалася засмаглим тілом у купальнику

Родина перебуває у США.

Український мультиартист Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною та синами вирушив до США.

Там у виконавця концерт, там же Монатік з родиною зустріне й Новий рік. Наразі Дмитро перебуває у Маямі. І, певно, поки у чоловіка репетиція, Ірина вирішила не втрачати ані хвилини і дозволила собі трохи відпочити.

Обраниця зірки поїхала на пляж, звідки поділилася гарячими кадрами. На сторінці в Instagram Ірина Монатік поділилася декількома знімками, на яких зображена у купальнику на лежаку на тлі пальм.

instagram.com/irinamonatik

"Мені так куди більше подобається підводити підсумки року. На березі Атлантичного океану. Подякувати Всесвіту за такий повчальний рік, за здорових рідних, найпрекраснішу команду, масу пригод, чудових бізнес партнерів. Щиро бажаю всім гідно завершити цей рік і куди продуктивніше і щасливіше провести наступний рік", - підписала кадри Ірина.

instagram.com/irinamonatik

Підписники сторінки пані Монатік не змогли залишити її без компліментів: "вогняна дівчинка-кобра", "але ж ви гарненька", "Іринка, просто красунечка".

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