Фігуриста Міла Нітіч у розкішній обтислій сукні зачарувала вигинами тіла

Співачка захопила неймовірним виглядом.

Українська співачка Міла Нітіч звела своїх прихильників з розуму.

Так, знаменитість знялася у новій фотосесії, для якої обрала розкішну чорну сукню з декольте. Обтисле вбрання підкреслило фігуру артистки. Зірка зачарувала вигинами тіла, стоячи та сірому тлі. Міла доповнила свій ефектний образ рукавичками, а також нафарбувала губи червоною помадою та зібрала волосся.

Міла Нітіч / instagram.com/mila_nitich_official

"Без тексту", зазначила у дописі співачки.

У відповідь фанати написали, що до такого фото усі слова зайві. Також вони залишили у коментарях компліменти.

А тут і текст не потрібний... Він все зіпсує...

Дуже гарно та витончено!

Та навіщо тут ще текст??? Красуня

Королівна

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