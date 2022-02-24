Фігуриста Міла Нітіч у розкішній обтислій сукні зачарувала вигинами тіла

Співачка захопила неймовірним виглядом.
Українська співачка Міла Нітіч звела своїх прихильників з розуму.
Так, знаменитість знялася у новій фотосесії, для якої обрала розкішну чорну сукню з декольте. Обтисле вбрання підкреслило фігуру артистки. Зірка зачарувала вигинами тіла, стоячи та сірому тлі. Міла доповнила свій ефектний образ рукавичками, а також нафарбувала губи червоною помадою та зібрала волосся.
"Без тексту", зазначила у дописі співачки.
У відповідь фанати написали, що до такого фото усі слова зайві. Також вони залишили у коментарях компліменти.
- А тут і текст не потрібний... Він все зіпсує...
- Дуже гарно та витончено!
- Та навіщо тут ще текст??? Красуня
- Королівна
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