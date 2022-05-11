Філіп Кіркоров неочікувано з'явився на "Євробаченні-2022", попри бойкот російської делегації

Цьогоріч, організатори "Євробачення" вирішили відсторонити Росію від участі у пісенному конкурсі. Заборона діятиме доти, поки у країні не зміниться політичний режим.
Разом з тим, не можна було з'являтися на пісенному конкурсі й російській делегації.
Утім, російському артисту-путіністу Філіпу Кіркорову все ж таки "поталанило" потрапити до Турину, де він у VIP-ложі спостерігав за перебігом конкурсу.
Як зізнався співак, він був спеціальним гостем організаторів. А ті запросили Кіркорова, за його "заслуги" на "Євробаченні".
"За спеціальним запрошення за заслуги перед "Євробаченням". Я не міг собі відмовити в задоволення прийняти це запрошення і не приїхати сюди незалежним гостем організаторів цього заходу", - зазначив співак в Instagram.
Як саме Кіркоров міг потрапити на "Євробачення-2022", поки невідомо, адже делегації з Росії заборонено бути присутніми на конкурсі через вороже вторгнення російських військових в Україну.
Нагадаємо, фінал "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня. Саме тоді й стане відомо, хто ж стане переможцем у міжнародному пісенному конкурсі.
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