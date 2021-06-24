Філіп Кіркоров розкритикував внесення його до "чорного списку" Мінкульту та заспівав українською

Розлючений співак записав емоційне відеозвернення.

Відомий російський співак Філіп Кіркоров, якого було внесено до "чорного списку" Мінкульту, відреагував на це.

На своїй сторінці в Instagram артист записав відеозвернення, де емоційно прокоментував подію. Виконавець зазначив, що має сказати чиновникам спасибі за те, що "допомагають йому ставати ще популярнішим".

"Новина дня - я визнаний загрозою для нацбезпеки України. Внесення до "чорного списку" народного артиста України - це вже звучить як абсурд, але в світі зараз такого багато. Деякі недалекі чиновники таким чином намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на гаслах і націоналістичній пропаганді. Єдине, такі недалекі люди не знають і не розуміють, що творчість зараз не заборониш. Музику не закриєш папірцем або кордоном. Я навіть маю сказати таким чиновникам спасибі, адже вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим", - прокоментував Кіркоров.

Артист додав, що потрібно пишатися тим, що сталося. Також музикант сказав, що це "не Кіркоров потрапив до списку, а Росія, ненависть до якої захльостує".

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Філіп зазначив, що продовжуватиме любити Україну, але не як державу, а як країну. А наприкінці артист виконав пісню "Рідна мати моя" та показав, як співає її з Ані Лорак.

Нагадаємо, раніше у СБУ пояснили, за що Кіркоров потрапив до "чорного списку" Мінкульту. Російський співак опинився у переліку через підтримку анексії Криму.

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