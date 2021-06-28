Філіп Кіркоров відреагував на виключення його із "чорного списку" Мінкульту

Артист записав емоційне відеозвернення.

Відомий російський співак Філіп Кіркоров, якого було внесено до "чорного списку" Мінкульту, звернувся зі словами вдячності до українських фанів.

На своїй сторінці в Instagram артист записав відео, де емоційно дякує своїм фоловерам за підтримку та любов. Співак зазначив, що його переповнює почуття гордості і радості.

"Кожна людина в праві вирішувати, що йому слухати і дивитися. Ви довели, що музика і політика не можуть і не повинні стикатися. Ви довели всьому світу, що ваш голос, голос народу сильніший за будь-які закарлючки бюрократичних чиновників", - зазначив у дописі виконавець.

Нагадаємо, декілька днів тому російський співак Філіп Кіркоров потрапив до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Таке рішення ухвалив Мінкульт за поданням СБУ.

А вже вчора стало відомо, що артиста виключили з "чорного списку" України. При цьому, причиною включення Філіпа Кіркорова до списку СБУ став виступ артиста в окупованому Криму. А також неодноразові висловлювання на підтримку режиму Путіна.

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