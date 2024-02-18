Фільм "20 днів у Маріуполі" про злочини росіян отримав престижну британську премію BAFTA

18 лютого відбулася 77-а церемонія вручення нагород Британською академією телебачення та кіномистецтва, більш відома як BAFTA Film Awards.

Так, українська кінострічка "20 днів у Маріуполі", яка нещодавно отримала визнання на церемонії "DGA Awards", здобула чергову перемогу і на BAFTA Film Awards в номінації "Найкращий документальний фільм".

До слова, фільм також претендував на перемогу в номінації "Найкращий неангломовний фільм". Втім, українську картину обійшов режисер Джонатан Глейзер і його фільм "Зона інтересів". Про це повідомляє офіційний сайт британської премії.

Режисер Мстислав Чернов з нагородою BAFTA / Фото: Associated Press

Зазначимо, в фільмі режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" зображуються події перших днів облоги Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, стрічка містить кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. Так, перед світовою спільнотою викриваються злочини та тероризм країни-агресорки.

Нагадаємо, фільм "20 днів у Маріуполі" також потрапив до списку відомої премії "Оскар-2024". Чи перемогла стрічка у номінації "Повнометражний документальний фільм" – дізнаємося вже 10 березня, коли у Лос-Анджелесі відбудеться урочиста церемонія вручення нагороди.

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