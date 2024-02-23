Фільм Алана Бадоєва "Довга Доба" показали у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення відбувся спецпоказ фільму Алана Бадоєва та каналу "1+1 Україна" "Довга Доба" в рамках стратегічного засідання послів та членів НАТО в Брюсселі.

Перед початком трансляції 120-хвилинної хроніки в штаб-квартирі НАТО режисер звернувся до міжнародної спільноти та наголосив на важливості висвітлення подій російської агресії:

Фільм Алана Бадоєва "Довга Доба" про злочини росіян показали в штаб-квартирі НАТО

"Для того, щоб світ міг відчути себе разом з українцями в тих умовах, в яких ми перебуваємо вже два роки, ми створили "Довгу Добу", щоб ніхто не зміг переписати нашу історію і сказати, що України не було. Просто зараз наші військові боронять кордони і ціною свого життя дарують нам час, щоб ми могли розповісти світу про Україну. Я хотів би, щоб світова спільнота усвідомлювала, що війна ближче, ніж вам здається. Я вважаю, що саме ви повинні донести до інших ідею про те, що за мир варто боротися", - закликав Алан Бадоєв.

Фільм Алана Бадоєва "Довга Доба" про злочини росіян показали в штаб-квартирі НАТО

Окрім того, перед промовою режисера фільму заступниця помічника генерального секретаря НАТО Кармен Ромеро висловила вдячність за створення документальної стрічки й наголосила на перемозі України:

"Дякую Алану та команді за цей емоційний і глибоко зворушливий фільм, який є відвертим свідченням злочину та руйнування, мужності, життя та надії. Цей фільм передає, з одного боку, правду про кремлівський режим та його злочини. І хоробрість українського народу з іншого. З найпершого дня повномасштабного вторгнення росії позиція НАТО була рішучою і зрозуміло. Наш фундаментальний інтерес полягає в тому, щоб Україна виграла війну і здобула перемогу як незалежна і суверенна країна", - зазначила Кармен Ромеро.

Фільм Алана Бадоєва "Довга Доба" про злочини росіян показали в штаб-квартирі НАТО

До слова, після перегляду стрічки посли та представники країн-членів НАТО були приголомшені долями та відвагою героїв "Довгої Доби" та цікавилися, як склалося подальше життя задокументованих українців.

Нагадаємо, українці зможуть подивитися телевізійну прем’єру документальної стрічки "Довга Доба" вже 24 лютого о 22:00 на каналі "1+1 Україна".

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