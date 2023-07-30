Фільм "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом: чому варто подивитися та цікаві факти про картину

Пропонуємо ознайомитися детальніше з сюжетом картини, цікавими фактами, акторським складом, а також дізнатися, чи чекати на другу частину.

20 липня в українському прокаті вийшов однойменний фільм про культову ляльку Барбі, режисеркою якого стала Грета Гервіг.

Стрічка стала шалено популярною ще до її виходу, адже була потужна рекламна кампанія, а також цікавий акторський склад. Після виходу фільм "Барбі" зібрав шалену кількість касових зборів, що навіть став рекордсменом року. Тим часом кінокритики залишили позитивні відгуки на картину.

Марго Роббі у фільмі "Барбі"

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися цікаві факти про фільм "Барбі", а також зрозуміти, чи варто подивитися нашумілу стрічку.

Сюжет

В основі картини лежить історія про ляльок Барбі, які живуть у Барбіленді. У їхньому світі довкола панує матріархат. Барбі – успішні, впевнені у собі, займаються саморозвитком та будують кар'єру, тим часом Кени – постійно розважаються та проводять дні на пляжі. Раптом головна героїня, яку втілила на екранах акторка Марго Роббі, починає переживати екзистенційну кризу. Барбі вирішує поїхати у світ людей, аби розібратися у внутрішніх проблемах та віднайти і зрозуміти себе. Однак з нею вирушає і Кен, якого втілив актор Раян Гослінг. Обидва герої відкривають для себе суворі істини світу людей. Кен дізнається про патріархат та кардинально змінює устрій Барбіленду, а от Барбі – мріє стати людиною.

Акторський склад картини

У картині знялося чимало відомих акторів. Головну роль стереотипної Барбі втілила на екранах австралійська акторка Марго Роббі. За час акторської кар'єри знаменитість знялася у багатьох успішних проєктах, однак у фільмі "Барбі" артистка постала у кардинально незвичному для себе образі.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

У картині знявся канадійський актор Раян Гослінг. Він втілив на екранах пляжного Кена.

Раян Гослінг / Фото: Associated Press

Роль дівчинки-підлітка Саші, яка є власницею стереотипної Барбі, втілила на екранах 15-річна американська акторка Аріана Грінблатт.

Аріана Грінблатт / Фото: Associated Press

У фільмі також знялася американська акторка Америка Феррера. Вона втілила на екранах маму Саші – Глорію.

Америка Феррера / Фото: Associated Press

Також у стрічці знялося й чимало інших відомих акторів. Наприклад, роль генерального директора компанії Mattel, яка виготовляє ляльок Барбі, довірили американському акторові Віллу Ферреллу. Також у фільмі знялася й співачка Дуа Ліпа, яка зіграла роль русалки Барбі.

Вілл Феррелл, Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Цікаві факти про фільм "Барбі"

Вигаданий світ Барбіленд, де жили Барбі та Кени, був побудований у реальних розмірах. Для його створення знадобилося чимало рожевої фарби. Саме з таким кольором асоціюється популярна лялька. Як виявилося, творці картини спричинили справжній дефіцит рожевого кольору у світі. Режисерка картини Грета Гервіг говорила: "У світі закінчився рожевий колір".

Марго Роббі у фільмі "Барбі" показує Барбіленд

У фільмі знялася реальна донька винахідниці культової ляльки Барбі. Щоправда, у неї була епізодична роль. Так, 82-річна Барбара Гендлер надихнула свою маму на створення ляльки Барбі, коли вона ще була зовсім маленькою дівчинкою.

Барбара Гендлер у фільмі "Барбі"

У картині "Барбі" є чимало згадок про інші відомі фільми. Наприклад, у стрічці є посилання на "Чарівника країни Оз" та навіть "Матрицю".

Кадр із фільму "Барбі", що нагадує епізод із "Матриці"

Роль головної героїні Барбі мала б зіграти не Марго Роббі. Ще 2016 року планувалося, що культову ляльку втілить на екранах американська акторка Емі Шумер. Артистці навіть пропонували змінити сценарій. Однак творці та акторка не дійшли згоди. Врешті, Шумер відмовилася від ролі, а Марго Роббі затвердили 2019 року.

Емі Шумер / Фото: Associated Press

Актор Раян Гослінг погодився на роль Кена лише після того, як побачив ляльку свого персонажа, якою гралася його донька, але залишила в саду в багнюці. Таким чином артист зрозумів, що хоче розповісти світові історію Кена.

Раян Гослінг показав ляльку Кена своєї доньки

У фільмі "Барбі" у вигаданому світі Барбіленд взагалі немає води, їжі, вогню та навіть речей першої потреби, таких як зубна паста. Все це зроблене з пластмаси. Творці картини не пояснювали, чому це так. Однак можна провести аналогію з тим, як граються ляльками діти. У реальному житті них теж немає усіх цих речей.

У світі ляльок Барбі все пластмасове

Чи чекати на другу частину фільму "Барбі"

Після прем'єри стрічка стала неабияк популярною та завоювала чималу армію прихильників. Однак режисерка Грета Гервіг дещо засмутила фанів. Знімання другої частини картини поки що не планується. За словами Гервіг, вона вже все розповіла у фільмі, на що хотіла звернути увагу. Утім, якщо в режисерки з'являться якісь ідеї, то буде друга частина.

Раян Гослінг та Марго Роббі у фільмі "Барбі"

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