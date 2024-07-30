Фільм "Довга доба" від Алана Бадоєва про злочини окупантів покажуть під час "Олімпійських ігор-2024"

Документальний фільм Алана Бадоєва та "1+1 Україна" покажуть під час "Олімпійських ігор-2024".

Показ стрічки "Довга доба" відбудеться 3 серпня в Українському Олімпійському Домі "VOLIA SPACE". Режисер картини, Алан Бадоєв, також завітає на захід. Тож, всі охочі зможуть переглянути драму, засновану на реальних подіях. У сюжеті розкриваються справжні злочини РФ очима українців, які не має забути світ. Для створення документального фільму було відібрано близько 200 годин відеоматеріалів, знятих українцями на їхні смартфони по всій країні на початку повномасштабного вторгнення.

Алан Бадоєв – режисер фільму "Довга доба" / Фото: прес-служба Алана Бадоєва

До слова, унікальний культурно-інформаційний майданчик "VOLIA SPACE" вперше за історію "Олімпійських Ігор" з'явилася завдяки Міністерству молоді та спорту. Простір розташовується у паризькому парку La Villette. Мета "VOLIA SPACE" – показати приголомшливу волю наших спортсменів до перемоги, знайомство гостей із Україною та її культурою.

Також у "VOLIA SPACE" відбуватимуться зустрічі з відомими українськими спортсменами, культурними діячами і публічними особистостями, які розповідатимуть про сьогодення України під час повномасштабного вторгнення Росії, умови, в яких готувалися до Олімпійських Ігор наші спортсмени, складнощі, яких зазнає українська інфраструктура через постійні атаки країни-агресора. Український дім в Парижі працюватиме до 10 серпня.

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