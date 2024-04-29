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Фільм "Довга доба" від Алана Бадоєва та "1+1 Україна" показали в Раді Європи

Фільм "Довга доба" від Алана Бадоєва та "1+1 Україна" показали в Раді Європи

Алан Бадоєв

Нині стрічка перебуває у міжнародному кінотурі.

Документальний фільм "Довга доба", який був створений режисером Аланом Бадоєвим та телеканалом "1+1 Україна" показали в Раді Європи.

Так, 25  квітня у штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі представники дипломатичних представництв, співробітники Секретаріату Ради Європи та представники міжнародного експертного середовища та громадськості змогли відчути справжні емоції перших днів війни в Україні після початку повномасштабного вторгнення, відвідавши показ стрічки "Довга доба".

Фільм
Фільм "Довга доба" показали в Раді Європи

Прем'єру фільму відкрили промовами голова асоціації-організатора MICT France-Україна Павло Пушкар, постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк та спеціальний представник Генерального секретаря РЄ з питань міграції та біженців – Девід Бест.

Борис Тарасюк / ©
Борис Тарасюк

На початку показу у відеозверненні режисер фільму Алан Бадоєв розповів про свою мету створення проєкту: показати війну в Україні без сценаріїв та других дублів. Цей фільм – свідчення того, що сьогодні ніхто не застрахований від війни і що ми повинні триматися разом, проявляючи максимум солідарності.

Постер фільму
Постер фільму "Довга доба"

Нагадаємо, міжнародний кінотур документальної стрічки розпочався гучним показом в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення і продовжує свій шлях країнами Європи.

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