Фільм про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" став лауреатом престижної премії BAFTA

У неділю, 16 лютого, відбулася 78-ма за рахунком церемонія вручення нагород Британською академією телебачення та кіномистецтва, більш відома як BAFTA Film Awards.

Цьогоріч серед номінантів була представлена стрічка британсько-німецького режисера Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір", в якій розповідається про війну в Україні. Короткометражка боролася за перемогу в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм". Врешті, стрічка стала лауреаткою та забрала статуетку BAFTA 2025.

За нагородою вийшов український актор Олександр Рудинський, який і зіграв у фільмі головну роль. На сцені BAFTA артист не забувся нагадати про війну в Україні. Зокрема, він присвятив нагороду загиблому на фронті другові – актору Євгену Світличному. Також Рудинський подякував всім захисникам, які роблять все можливе, аби країна лишалася незалежною.

Фільм про війну в Україні став лауреатом BAFTA 2025 / Фото: Getty Images

"Я хочу присвятити цю нагороду моєму другу – Жені Світличному, який загинув на війні за п'ять днів до того, як ми почали знімання. А також усім тим, хто захищає мою країну та робить все для того, щоб вона залишалася незалежною. Дуже дякую BAFTA. Слава Україні!" - промовив зі сцени актор.

Зазначимо, фільм "Камінь, ножиці, папір" розповідає про повномасштабне вторгнення Росії до України та базується на реальних подіях. Олександр Рудинський зіграв роль 18-річного Івана. Його батько є хірургом, який рятує поранених військових та цивільний у бункері. Коли окупанти дізналися про сховище, то Іван бере до рук зброю, аби захистити своїх рідних та постраждалих від війни.

Олександр Рудинський у ролі Івана / Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня відбудеться кінопремія "Оскар-2025". Раніше ми писали повний список усіх номінантів, де представлена й українська стрічка "Порцелянова війна". Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на "Оскарі", вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить, чи вдасться картині вибороти статуетку.

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