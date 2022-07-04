Фільм Сенцова "Носоріг" переміг на кінофестивалі у Польщі: реакція режисера, який воює на передовій - відео

Фільм українського режисера Олега Сенцова переміг на кінофестивалі "Любуське кіноліто" у Польщі.

Автор кримінальної драми, який захищає Україну від російських окупантів, з передової записав відеозвернення до поляків.

Сенцов подякував полякам за підтримку українців. Окрім цього, режисер зазначив, що йому дуже приємно було отримати таку престижну нагороду.

"І я особисто, і весь український народ дуже вдячний за підтримку поляків, які виявилися нашими справжніми братами та сестрами, які підтримують нас у цю важку годину, коли у нас такий потужний ворог. З такими друзями ми обов’язково переможемо! Я дуже радий був дізнатися, що наш фільм "Носоріг" переміг на фестивалі в Лагуві. Я був у вашому чудовому місті, і це дійсно одне з найкращих місць на землі, де я був. Я там був зі своїм першим фільмом "Гамер", який отримав спеціальний приз, але зараз "Носоріг" отримав головний - і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проєкті працювало багато людей з Польщі", - сказав режисер на відеозверненні, яке з’явилося на офіційному YouYube-каналі кінофестивалю.

Також Сенцов подякував усім, хто допомагав йому створювати стрічку "Носоріг" і зазначив, що обов’язково після перемоги України особисто приїде до Польщі, аби ще попрацювати з талановитими польськими колегами.

"Я сподіваюся, що ми переможемо, мені вдасться вижити, я зніматиму кіно і ще до вас приїду", - додав Сенцов.

Зазначимо, "Носоріг" — український художній фільм режисера Олега Сенцова, знятий у співпраці України з Польщею та Німеччиною. Історія фільму розгортається у 1990-ті в Україні. Головний герой — бандит на прізвисько "Носоріг" потрапляє до кримінального світу, де починає свій кривавий шлях, який приводить його зовсім не туди, куди він очікував.

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