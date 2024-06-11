Фільм жахів "Конотопська Відьма": офіційний трейлер та коли відбудеться прем'єра

Незабаром у кіно можна буде подивитися нашумілий український фільм жахів.

Вже незабаром, 22 серпня, у прокат вийде нашумілий український горор "Конотопська Відьма".

Поки глядачі з нетерпінням чекають на прем'єру, творці потішили офіційним трейлером, який привідкриє трішки сюжет та здивує низкою кривавих подробиць Відьомської розплати окупантам за смерть свого коханого. Споглядаючи муки нападників, Відьма упивається своєю люттю, щораз вдаючись до ще жорстокіших методів.

Обережно! Трейлер 18+ та містить сцени насильства!

Головну роль у фільмі зіграла акторка Тетяна Малкова, коханого Відьми, Андрія, - Тарас Цимбалюк, тітку - Олена Хохлаткіна. Загін російських загарбників у фільмі майстерно зіграли актори Павло Вишняков, Іван Шаран, Ярослав Шахторін, Артем Сагітов, Сергій Сосновцев, Владислав Вербицький, Ростислав Фоменко, Микита Слободенюк, Микола Головчак, Сергій Аніпченко.

Кадр із фільму "Конотопська Відьма"

Автором ідеї та сценаристом виступив Ярослав Войцешек, режисером-постановником фільму став Андрій Колесник, а спродюсувала стрічку Ірина Костюк.

1+1 media є медіапартнером проєкту. А також - за підтримки платформи кіно та телебачення Київстар ТБ.

Зазначимо, сюжет фільму розгортається довкола прадавньої відьма з Конотопу, яка закохалася у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил, але після того, як із початком війни російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує жахливі та криваві кари на голови та інші частини тіл убивць її нареченого.

Кадр із фільму "Конотопська Відьма"

До речі, фільм багатий на VFX-ефекти та потішить містичною реалістичністю навіть найвибагливішого глядача. У трейлері, який створив режисер монтажу Олександр Ковтун, представлена лише незначна частина візуальних ефектів, що супроводжуватимуть сюжет протягом усієї історії. Про це попіклувалася команда Postmodern Postproduction - постпродакшн-студія у складі медіагрупи FILM.UA.

Постер фільму "Конотопська Відьма"

Дивіться фільм про помсту окупантам у кіно від 22 серпня 2024 року.

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