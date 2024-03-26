Фільму "Довга доба" відмовили у номінації на українську кінопремію: Алан Бадоєв зробив гучну заяву

Режисер Алан Бадоєв прокоментував рішення української кіноакадемії відхилити заявку на участь документального проєкту "Довга доба" у VIІІ Національній Кінопремії "Золота дзиґа".

Так, Бадоєв подавав стрічку, яка була створена у співпраці з телеканалом "1+1 Україна", на номінацію на українську кінопремію. Утім, заявку режисера відхилили. Оргкомітет прокоментував своє рішення тим, що "Довга доба" не мала комерційного прокату, а також не була представлена на міжнародних кінофестивалях.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я хочу поділитися з вами своїми думками та поставити запитання щодо актуальності дій та регламенту деяких заходів у кіножитті нашої країни. Мова піде про "Золоту дзиґу", яка оголосила номінантів у різних номінаціях. Серед них відсутня стрічка "Довга доба", яку ми створили разом з каналом "1+1 Україна", де були залучені документальні матеріали 12 тисяч українців, що стало своєрідною капсулою часу перших днів війни. У пояснювальному листі нам дуже чемно відповіли, що оскільки ми не мали комерційного прокату і не брали участі в міжнародних фестивалях, наглядова рада не взяла наш фільм до уваги", - висловився Алан Бадоєв.

Режисер зазначив, що нині той час коли в країні мають бути інші пріоритети, зокрема благодійність, допомога захисникам та висвітлювання соціально важливої місії. Фільм "Довга доба" під всі ці критерії підпадає. На думку Алана Бадоєва, нині всі галузі змінюються так, як цього вимагають сучасні обставини. Тож, режисер переконаний, що оргкомітету "Золотої дзиґи" варто керуватися іншими критеріями відбору.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я хочу запитати раду фестивалю "Золота дзиґа", чи один і той самий рік у нас всіх за вікном? Бо мені здається, що я живу третій рік в країні, де йде повномасштабна війна, де люди максимально заохочують спільноту до благодійності, до визначення важливості соціальної місії, спрямовуючи усі процеси на допомогу нашим захисникам…За ці роки змінюються усі галузі, щоб бути актуальними та корисними сучасній Україні. Своє питання я адресую оргкомітету "Золотої Дзиґи", тим, хто разом зі своєю країною має бути готовий до змін та руху вперед. Чи не вважаєте ви, що прийшов той самий момент доцільності менш формального підходу у відборі кінострічок та їхній відповідності духу часу, в якому ми живемо, і який набагато гнучкіший, аніж здається на перший погляд", - додав режисер.

Алана Бадоєв такого нагадав, що документальна стрічка "Довга доба" вийшла в український прокат із благодійними показами, а зали кінотеатрів збирали аншлаги. Завдяки цьому було зібрано два мільйони гривень на допомогу тяжкопораненим військовим. Також "Довгу добу" транслювали у штаб-квартирі НАТО, після чого картина вийшла в міжнародний прокат. Окрім того, документальний фільм став переможцем фестивалю Cinema For Victory.

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