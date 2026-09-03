Фільму "П'ятий елемент" – 29 років: як за цей час змінились Лілу, Корбен, Плавалагуна та інші

Герої фільму "П'ятий елемент" / © Колаж ТСН.ua

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Рівно 29 років тому на екрани вийшов фантастичний комедійний бойовик "П’ятий елемент", який став світовим хітом.

Культовий фільм створив французький режисер Люк Бессон. Сценарій до стрічки він написав ще будучи підлітком. Лише на початку 1990-х років Люк Бессон вирішив втілити на екранах своє творіння. Однак бюджет на створення фільму виявився чималим, тож студії відмовлялись йти на цей ризик.

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Врешті, Люк Бессон довів, що «П’ятий елемент» окупиться. Він зняв фільм «Леон», який став світовим хітом. Тож, студії погодились на цей ризик і не прогадали. «П’ятий елемент» зібрав у прокаті шалені 263 мільйони і став світовою класикою.

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Від дати прем’єри картини минуло 29 років. Однак «П’ятий елемент» досі не втрачає своєї актуальності і його залюбки передивляються мільйони прихильників. Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як змінились виконавці головних ролей та як склалось їхнє життя.

Брюс Вілліс (таксист Корбен Даллас)

Одну з головних ролей в фільмі «П’ятий елемент» втілив американський актор Брюс Вілліс. Зірка бойовиків зіграв таксиста Корбена Далласа у віці 41 року.

Брюс Вілліс у ролі Корбена Далласа / © скриншот з відео

На знімальний майданчик «П’ятого елементу» Брюс Вілліс вже прийшов упізнаваним актором. Він знявся у таких кінохітах, як «Міцний горішок», «Кримінальне чтиво», «Шосте чуття». Далі його кар’єра пішла лише вгору, і в кінодоробку з’явились такі роботи, як «12 мавп», «Армагедон», «Місто гріхів», «Невразливий» та інші.

Брюс Вілліс / © Associated Press

Що стосується особистого життя, то в цьому плані у Брюса Вілліса все більш-менш стабільно. Від 1987-го до 2000 року був одружений із акторкою Демі Мур. У шлюбі пари народилося троє доньок — Румер, Скаут і Талула.

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Брюс Вілліс та Демі Мур / © Associated Press

2009 року Брюс Вілліс повів під вінець британську модель Емму Гемінг. Дружина народила актору двох доньок — Мейбел та Евелін.

Брюс Вілліс та Емма Гемінг / © Associated Press

Від 2013 року в кар’єрі зірки Голлівуду почалися значні проблеми. Актор почав віддавати перевагу зніманням у низькобюджетному кіно та зі скандалом терпів звільнення зі вже затверджених проєктів. Врешті, за цей період Брюс Вілліс отримав й не одну антипремію «Золота малина». Згодом з’ясувалось, що саме було причиною цього. В актора діагностували лобово-скроневу деменцію. Від цієї недуги немає ліків. Хвороба швидко прогресує, впливає на мовленнєві здібності, поведінку та характер людини. Після встановлення точного діагнозу пацієнти в середньому живуть 7–8 років.

Брюс Вілліс / © Associated Press

Зараз Брюсу Віллісу 71 рік. Він уникає будь-якої публічності та постійно перебуває вдома під наглядом. Тим часом рідні стараюся якомога більше його опікати та проводити з ним час.

Брюс Вілліс / © Associated Press

Мілла Йовович («п’ятий елемент» Лілу)

Американська акторка Мілла Йовович стала головною зіркою кіно. Вона зіграла Лілу з яскравим помаранчевим волоссям, яка й була тим самим «п’ятим елементом». На момент знімань артистці був всього 21 рік.

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Мілла Йовович в ролі Лілу / © скриншот з відео

Саме «П’ятий елемент» зробив Міллу Йовович світовою зіркою. Після цього вона також зіграла у таких відомих картинах, як «Оселя зла», «Жанна д’Арк», «Ультрафіолет» та інших.

Мілла Йовович / © Associated Press

Що цікаво, то роль Лілу вплинула не лише на кар’єру юної акторки, а й на її особисте життя. Між нею та режисером «П’ятого елементу» Люком Бессоном виникли почуття. Врешті, парочка 1997 року одружилась. Однак стосунки довго не тривали. Вже 1999 року вони розлучились.

Мілла Йовович / © Associated Press

Від 2009 року Мілла Йовович перебуває в шлюбі з режисером Полом Андерсоном, з яким часто співпрацює. Подружжя виховує трьох доньок — Евер, Дашіел та Ошин. Акторці зараз 50 років.

Мілла Йовович та Пол Андресон / © instagram.com/millajovovich

Гері Олдмен (антагоніст Жан-Батіст Емануель Зорг)

Англійський актор Гері Олдмен зіграв у «П’ятому елементі» роль головного лиходія Жана-Батіста Емануеля Зорга. На момент знімань знаменитості було 38 років.

Гері Олдмен в ролі Жана-Батіста Емануеля Зорга / © скриншот з відео

Доволі цікава історія про те, як Гері Олдмен потрапив у акторський склад «П’ятого елементу». До слова, він приятелює з режисером Люком Бессоном. Актор погодився на роль лиходія одразу, навіть не читавши до цього сценарій. Таким чином зірка віддячив режисеру, який свого часу допоміг йому знайти фінансування на виробництво власного фільму.

Гері Олдмен / © Associated Press

Загалом, Гері Олдмен зіграв у багатьох відомих фільмах: «Гаррі Поттер», «Темний лицар», «Темні часи», «Манк», «Леон», «Шпигун, вийди геть!» та інших.

Гері Олдмен / © Associated Press

Особисте життя Гері Олдмена не менш насичене, аніж кар’єра. Актор був одружений п’ять разів. Його дружинами були акторки Леслі Менвілл, Ума Турман, фотографка Дона Фіорентіно, співачка Александра Еденборо. Від різних стосунків в артиста троє дітей — сини Алфі, Гулівер та Чарлі.

Гері Олдмен та Александра Еденборо / © Associated Press

Зараз Гері Олдмену 68 років. Він проживає в шлюбі з письменницею Жизель Шмідт та активно розвиває свою кар’єру.

Гері Олдмен та Жизель Шмідт / © Associated Press

Ієн Голм (отець Віто Корніліус)

Британський актор Ієн Голм зіграв роль отця Віто Корніліуса у фільмі «П’ятий елемент» у віці 65 років.

Ієн Голм у ролі Віто Корніліуса / © скриншот з відео

Артист грав у таких популярних картинах, як «Чужий», «Володар перснів», «Гобіт», «Вогняні колісниці», «Авіатор», «Гамлет» та багато інших.

Ієн Голм / © Associated Press

В Ієна Голма було доволі бурхливе особисте життя. Актор був одружений чотири рази. Троє з цих шлюбів закінчились розлученням. Також в артиста п’ятеро дітей від різних жінок.

Ієн Голм / © Associated Press

Останньою дружиною Ієна Голма стала художниця Софі де Стемпл, з якою він прожив до самої смерті. Життя актора обірвалося 19 червня 2020 року у віці 88 років. Причиною смерті зірки Голлівуду стали ускладнення, пов’язані з хворобою Паркінсона.

Ієн Голм / © Associated Press

Кріс Такер (радіоведучий Рубі Род)

Американський актор Кріс Такер став справжню зіркою «П’ятого елементу». Артистові дісталась роль ексцентричного радіоведучого Рубі Рода. На момент знімань Крісу Такеру було всього 25 років.

Кріс Такер у ролі Рубі Рода / © скриншот з відео

Фільм «П’ятий елемент» приніс акторові шалену популярність. Він також грав у таких популярних картинах, як «Час пік», «П’ятниця», Джекі Браун», «Гроші вирішують усе», «Мій хлопець — псих» та багато інших.

Кріс Такер / © Associated Press

Про особисте життя Кріса Такера мало що відомо, оскільки він його приховує. Зірка Голлівуду був одружений із кастинг-директоркою Азжою Пріор, яка народила йому сина Дестіна. Пара була разом від 1997-го до 2003 року. Після розлучення колишнє подружжя зберегло теплі стосунки.

Кріс Такер / © Associated Press

Зараз Крісу Такеру 55 років. Якось він зізнався, що тривалий час дотримується целібату. Натомість він зосереджений на вихованні сина, кар’єрі в стендапі та пошуком гідних ролей.

Кріс Такер / © Associated Press

Майвенн Ле Беско (оперна діва Плавалагуна)

Французька акторка Майвенн Ле Беско зіграла оперну діву Плавалагуну у віці 20 років. Хоч роль була не значною, але завдяки неймовірному співу та яскравому гриму вона запам’яталась глядачам.

Майвенн Ле Беско в ролі діви Плавалагуни / © скриншот з відео

Фільм «П’ятий елемент» є однією з найупізнаваніших робіт артистки. Також вона грала в таких картинах, як «Паліція», «Леон», «Вибачте мене», «Бал актрис» та інші.

Майвенн Ле Беско / © Associated Press

До слова, акторка була заміжня за режисером «П’ятого елементу» Люком Бессоном, однак під час знімань фільму вони розлучились. У колишнього подружжя є спільна донька Шанна.

Майвенн Ле Беско / © Associated Press

Також артистка була в публічних стосунках із бізнесменом Жаном-Івом Ле Фюром. Пара прожила в шлюбі від 2002-го до 2004 року. У них є син Дієго. Зараз артистка тримає особисте життя подалі від камер, однак декілька років тому вона офіційно зізнавалась, що закохана.

Майвенн Ле Беско / © Associated Press

Майвенн Ле Беско 50 років. На великих екранах вона з’являється вкрай рідко.

Майвенн Ле Беско / © Associated Press

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua згадувала головних зірок фільму «Пірати Карибського моря». Пропонуємо подивитися, як за 23 роки змінились Джек Горобець, Вілл Тернер, Елізабет Свонн та інші.

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