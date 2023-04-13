Фільму "Поліцейська академія" – 39 років: як змінилися головні актори культової комедії

Пропонуємо подивитися, як з роками змінилися виконавці головних ролей.
Минуло 39 роки, як відбулася прем'єра американського комедійного фільму "Поліцейська академія".
Дотепні жарти, яскраві та колоритні персонажі, безглузді ситуації, в які потрапляли головні герої, полюбилися глядачам. "Поліцейська академія" виявилася настільки успішною, що в майбутньому зняли ще й не одну частину стрічки. Також на основі фільму зробили телесеріал, мультсеріал та навіть випустили серію коміксів.
Хоч від моменту виходу першої частини картини минуло майже 40 років, вона досі є однією з популярних комедій, а якщо глядач натрапить на черговий показ "Поліцейської академії" на телебаченні, то не перемикатиме, а залюбки насолоджуватиметься переглядом.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, що за 39 років сталося з акторами, які зіграли у фільмі головні ролі.
Стів Гуттенберг (курсант Кері Магоуні)
Американський актор та продюсер Стів Гуттенберг зіграв одну зі своїх знакових ролей у 25 років.
Після виходу першої частини фільму він став справжньою зіркою 80-х. Надалі Стів зіграв ще у трьох частинах "Поліцейської академії". Роль курсанта Кері Магоуні принесла актору чималу популярність, однак разом з тим він став заручником комедійного персонажа. Після "Поліцейської академії" Гуттенберг знімався у картинах різних жанрів, таких як "Двоє: Я і моя тінь", "Вероніка Марс", "Ельдорадо" та інших.
Нині знаменитості 64 роки. Він продовжує зніматися у фільмах, щоправда, рідко. Він перебуває у шлюбі з молодою дружиною Емілі.
Кім Кетролл (курсантка Карен Томпсон)
Канадійська акторка Кім Кетролл на момент знімання "Поліцейської академії" була маловідомою. Утім роль курсантки Карен принесла 27-річній артистці успіх та визнання.
На відміну від Стіва, Кім не стала заручницею однієї ролі. Після "Поліцейської академії" Кетролл мала чимало успішних ролей. Вона знялася у таких картинах, як "Пограбування", "Повернення мушкетерів", "Божевільний медовий місяць", "Секс і Місто", "Примара", "Як я зустріла вашого батька" та багатьох інших.
Нині Кім 66 років. Вона продовжує далі зніматися у фільмах. Акторка була тричі заміжня, однак наразі самотня. Дітей у Кім немає.
Джордж Бейлі (лейтенант Тадеуш Гарріс)
Американський актор зіграв роль істеричного і злопам'ятного лейтенанта Гарріса у 38 років.
Надалі Джордж знімався чи не у всіх частинах "Поліцейської академії". Востаннє актор з'явився в американському серіалі "Штучка".
Нині він не знімається у кіно. Натомість 77-річний Джордж займається "Фондом Дітей Світла", який допомагає дітям побороти рак. Про особисте життя актора мало що відомо. Він був одружений, однак після 33 років шлюбу розлучився з дружиною. Джордж виховує двох дітей.
Джордж Гейнз (комендант Ерік Лассард)
Американський актор, який має українське коріння, зіграв роль коменданта Еріка Лассарда у 66 років.
Джордж грав майже у всіх частинах "Поліцейської академії". Також він мав роль у таких стрічках, як "Фантастична четвірка", "Сурове випробовування", "Молодята" та інших.
15 лютого 2016 року Гейнза не стало. Він помер у віці 99 років. У Джорджа залишилося двоє дітей – донька та син.
Леслі Істербрук (сержантка Деббі Каллаген)
Американська акторка стала неабияк популярною завдяки "Поліцейській академії", де вона знялася в 34 років.
Леслі знялася майже у всіх частинах картини. Мала акторка й ролі в інших фільмах, наприклад, "Рятівники Малібу", "Геловін", "Будинок" та інших, однак шаленого успіху вони їй не приносили.
Нині Леслі 73 роки, у кіно вона з'являється рідко. Першим чоловіком знаменитості став Віктор Голчак, а другим - Ден Вілкокс.
Маріон Ремсі (курсантка Лаверна Гукс)
Американській акторці та співачці роль курсантки Лаверни Гукс, яку вона зіграла у 36 років, принесла шалену популярність.
Зірка знялася майже у всіх частинах "Поліцейської академії", однак більше не мала знакових ролей у кіно. Натомість акторка розвивала співочу кар'єру та брала участь у різних благодійних заходах.
У січні 2021 року Маріон не стало. Вона пішла з життя у віці 73 років.
Майкл Вінслоу (курсант Ларвелл Джонс)
Американський актор знявся у "Поліцейській академії" у 25 років. Роль принесла йому шалений успіх, а також він отримав звання людини, яка може імітувати звукові ефекти власним голосом.
Майкл грав у всіх частинах "Поліцейської академії". Утім після завершення картини його акторська кар'єра пішла на спад. Знаменитість не мав знакових ролей.
Вінслоу зараз рідко знімається у кіно. Актор був тричі одружений, а від 2003 року живе у шлюбі Шарон Лар'є. Нині Майклу 64 роки.
Бубба Сміт (курсант Мозес Гайтавер)
Американський актор спочатку мав спортивну кар'єру та після її завершення розпочав акторську. Найбільший успіх йому принесла роль курсанта Мозеса Гайтавера, яку він втілив на екранах у 39 років.
Після завершення знімань "Поліцейської академії" він здебільшого грав лише епізодичні ролі, які не приносили Сміту шалений успіх.
3 серпня 2011 року Бубби не стало. Він помер у віці 66 років.
Девід Граф (курсант Юджин Теклберрі)
Американський актор знявся у "Поліцейській академії" у 33 роки. Роль курсанта Юджина Теклберрі принесла Девіду шалену популярність, і він знявся у всіх семи частинах стрічки.
Після завершення картини він розвивав успішну акторську кар'єру. Однак 7 квітня 2001 року життя Графа забрав серцевий напад.
На момент смерті актору було 50 років. У нього залишилася дружина Кетрін Граф та двоє синів - Деніел і Джон.
Донован Скотт (курсант Леслі Барбара)
Для американського актора Донована Скотта роль курсанта Леслі Барбара, яку він втілив на екранах у 36 років, стала найзнаковішою.
Після знімань "Поліцейської академії" він мав деякі успішні ролі у таких стрічках, як "Психо 3", "Назад у майбутнє 3", "Вавилон 5", "Кістки".
Наразі Донован майже не знімається у кіно. Нині актору 75 років, а про його особисте життя майже нічого не відомо.
Брюс Малер (курсант Дуглас Феклер)
Американський актор Брюс Малер зіграв роль курсанта Дугласа Феклера у 33 роки. Він знявся майже у всіх частинах "Поліцейської академії", а після завершення картини розвивав акторську кар'єру.
Однак, після 2000-го року Брюс не знімається у кіно, адже він офіційно завершив кар'єру. Натомість актор заснував продюсерську компанію.
Нині Брюсу 72 роки. Про його особисте життя нічого не відомо, адже він не веде публічний спосіб життя.
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