Фільму "Поліцейська академія" – 39 років: як змінилися головні актори культової комедії

Минуло 39 роки, як відбулася прем'єра американського комедійного фільму "Поліцейська академія".

Дотепні жарти, яскраві та колоритні персонажі, безглузді ситуації, в які потрапляли головні герої, полюбилися глядачам. "Поліцейська академія" виявилася настільки успішною, що в майбутньому зняли ще й не одну частину стрічки. Також на основі фільму зробили телесеріал, мультсеріал та навіть випустили серію коміксів.

Хоч від моменту виходу першої частини картини минуло майже 40 років, вона досі є однією з популярних комедій, а якщо глядач натрапить на черговий показ "Поліцейської академії" на телебаченні, то не перемикатиме, а залюбки насолоджуватиметься переглядом.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, що за 39 років сталося з акторами, які зіграли у фільмі головні ролі.

Стів Гуттенберг (курсант Кері Магоуні)

Американський актор та продюсер Стів Гуттенберг зіграв одну зі своїх знакових ролей у 25 років.

Стів Гуттенберг у ролі курсанта Кері Магоуні / Фото: скриншот з відео

Після виходу першої частини фільму він став справжньою зіркою 80-х. Надалі Стів зіграв ще у трьох частинах "Поліцейської академії". Роль курсанта Кері Магоуні принесла актору чималу популярність, однак разом з тим він став заручником комедійного персонажа. Після "Поліцейської академії" Гуттенберг знімався у картинах різних жанрів, таких як "Двоє: Я і моя тінь", "Вероніка Марс", "Ельдорадо" та інших.

Стів Гуттенберг / Фото: Associated Press

Нині знаменитості 64 роки. Він продовжує зніматися у фільмах, щоправда, рідко. Він перебуває у шлюбі з молодою дружиною Емілі.

Стів Гуттенберг з дружиною / Фото: instagram.com/steveguttenberg

Кім Кетролл (курсантка Карен Томпсон)

Канадійська акторка Кім Кетролл на момент знімання "Поліцейської академії" була маловідомою. Утім роль курсантки Карен принесла 27-річній артистці успіх та визнання.

Кім Кетролл у ролі курсантки Карен Томпсон / Фото: скриншот з відео

На відміну від Стіва, Кім не стала заручницею однієї ролі. Після "Поліцейської академії" Кетролл мала чимало успішних ролей. Вона знялася у таких картинах, як "Пограбування", "Повернення мушкетерів", "Божевільний медовий місяць", "Секс і Місто", "Примара", "Як я зустріла вашого батька" та багатьох інших.

Кім Кетролл / Фото: Associated Press

Нині Кім 66 років. Вона продовжує далі зніматися у фільмах. Акторка була тричі заміжня, однак наразі самотня. Дітей у Кім немає.

Кім Кетролл / Фото: Associated Press

Джордж Бейлі (лейтенант Тадеуш Гарріс)

Американський актор зіграв роль істеричного і злопам'ятного лейтенанта Гарріса у 38 років.

Джордж Бейлі у ролі лейтенанта Тадеуша Гарріса / Фото: скриншот з відео

Надалі Джордж знімався чи не у всіх частинах "Поліцейської академії". Востаннє актор з'явився в американському серіалі "Штучка".

Нині він не знімається у кіно. Натомість 77-річний Джордж займається "Фондом Дітей Світла", який допомагає дітям побороти рак. Про особисте життя актора мало що відомо. Він був одружений, однак після 33 років шлюбу розлучився з дружиною. Джордж виховує двох дітей.

Джордж Бейлі / Фото: скриншот з відео

Джордж Гейнз (комендант Ерік Лассард)

Американський актор, який має українське коріння, зіграв роль коменданта Еріка Лассарда у 66 років.

Джордж Гейнз у ролі коменданта Еріка Лассарда

Джордж грав майже у всіх частинах "Поліцейської академії". Також він мав роль у таких стрічках, як "Фантастична четвірка", "Сурове випробовування", "Молодята" та інших.

15 лютого 2016 року Гейнза не стало. Він помер у віці 99 років. У Джорджа залишилося двоє дітей – донька та син.

Джордж Гейнз / Фото: Getty Images

Леслі Істербрук (сержантка Деббі Каллаген)

Американська акторка стала неабияк популярною завдяки "Поліцейській академії", де вона знялася в 34 років.

Леслі Істербрук у ролі сержантки Деббі Каллаген / Фото: скриншот з відео

Леслі знялася майже у всіх частинах картини. Мала акторка й ролі в інших фільмах, наприклад, "Рятівники Малібу", "Геловін", "Будинок" та інших, однак шаленого успіху вони їй не приносили.

Нині Леслі 73 роки, у кіно вона з'являється рідко. Першим чоловіком знаменитості став Віктор Голчак, а другим - Ден Вілкокс.

Маріон Ремсі (курсантка Лаверна Гукс)

Американській акторці та співачці роль курсантки Лаверни Гукс, яку вона зіграла у 36 років, принесла шалену популярність.

Маріон Ремсі у ролі курсантки Лаверни Гукс / Фото: скриншот з відео

Зірка знялася майже у всіх частинах "Поліцейської академії", однак більше не мала знакових ролей у кіно. Натомість акторка розвивала співочу кар'єру та брала участь у різних благодійних заходах.

У січні 2021 року Маріон не стало. Вона пішла з життя у віці 73 років.

Маріон Ремсі / Фото: Getty Images

Майкл Вінслоу (курсант Ларвелл Джонс)

Американський актор знявся у "Поліцейській академії" у 25 років. Роль принесла йому шалений успіх, а також він отримав звання людини, яка може імітувати звукові ефекти власним голосом.

Майкл Вінслоу в ролі курсанта Ларвелла Джонса / Фото: скриншот з відео

Майкл грав у всіх частинах "Поліцейської академії". Утім після завершення картини його акторська кар'єра пішла на спад. Знаменитість не мав знакових ролей.

Вінслоу зараз рідко знімається у кіно. Актор був тричі одружений, а від 2003 року живе у шлюбі Шарон Лар'є. Нині Майклу 64 роки.

Майкл Вінслоу / Фото: Associated Press

Бубба Сміт (курсант Мозес Гайтавер)

Американський актор спочатку мав спортивну кар'єру та після її завершення розпочав акторську. Найбільший успіх йому принесла роль курсанта Мозеса Гайтавера, яку він втілив на екранах у 39 років.

Бубба Сміт у ролі курсанта Мозеса Гайтавера / Фото: скриншот з відео

Після завершення знімань "Поліцейської академії" він здебільшого грав лише епізодичні ролі, які не приносили Сміту шалений успіх.

Бубба Сміт / Фото: Getty Images

3 серпня 2011 року Бубби не стало. Він помер у віці 66 років.

Девід Граф (курсант Юджин Теклберрі)

Американський актор знявся у "Поліцейській академії" у 33 роки. Роль курсанта Юджина Теклберрі принесла Девіду шалену популярність, і він знявся у всіх семи частинах стрічки.

Девід Граф у ролі Юджина Теклберрі / Фото: скриншот з відео

Після завершення картини він розвивав успішну акторську кар'єру. Однак 7 квітня 2001 року життя Графа забрав серцевий напад.

На момент смерті актору було 50 років. У нього залишилася дружина Кетрін Граф та двоє синів - Деніел і Джон.

Девід Граф / Фото: скриншот з відео

Донован Скотт (курсант Леслі Барбара)

Для американського актора Донована Скотта роль курсанта Леслі Барбара, яку він втілив на екранах у 36 років, стала найзнаковішою.

Донован Скотт у ролі курсанта Леслі Барбара / Фото: скриншот з відео

Після знімань "Поліцейської академії" він мав деякі успішні ролі у таких стрічках, як "Психо 3", "Назад у майбутнє 3", "Вавилон 5", "Кістки".

Донован Скотт / Фото: скриншот з відео

Наразі Донован майже не знімається у кіно. Нині актору 75 років, а про його особисте життя майже нічого не відомо.

Брюс Малер (курсант Дуглас Феклер)

Американський актор Брюс Малер зіграв роль курсанта Дугласа Феклера у 33 роки. Він знявся майже у всіх частинах "Поліцейської академії", а після завершення картини розвивав акторську кар'єру.

Брюс Малер у ролі курсанта Дугласа Феклера / Фото: скриншот з відео

Однак, після 2000-го року Брюс не знімається у кіно, адже він офіційно завершив кар'єру. Натомість актор заснував продюсерську компанію.

Брюс Малер / Фото: скриншот з відео

Нині Брюсу 72 роки. Про його особисте життя нічого не відомо, адже він не веде публічний спосіб життя.

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