Фільму "Трансформери" – 18 років: як змінилися герої культової франшизи

Меган Фокс та Шая Лабаф у фільмі «Трансформери»

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Майже два десятиліття тому на великі екрани вийшов перший фільм саги "Трансформери", який миттєво став світовим хітом.

Запаморочливі битви, історії протистояння добра і зла, харизматичні герої зробили стрічку культовим блокбастером нашого часу. Телеканал ТЕТ відкриває світ фантастичних пригод і показує всі шість фільмів масштабної кіноепопеї. Тож саме час згадати, як усе починалося та як за 18 років змінилися актори легендарних "Трансформерів".

Меган Фокс знімається в кіно від 15 років, але світову популярність отримала саме завдяки ролі Мікаели Бейнс.

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Меган Фокс у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Після виходу "Трансформерів" акторка прокинулася знаменитою і буквально за одну ніч стала секс-символкою. Цікаво, що по завершенню знімань другої частини вона публічно посварилася з режисером Майклом Беєм – назвала його "кошмаром для роботи" та порівняла з Гітлером. Після скандалу зірку звільнили з франшизи через "вибрики" та замінили британською моделлю Роузі Гантінгтон-Вайтлі у третьому фільмі. Невдовзі Меган Фокс і Майкл Бей все ж помирилися.

Меган Фокс / © Associated Press

Шая Лабаф зіграв першого героя франшизи "Трансформери" – звичайного підлітка Сема Уітвікі, який опинився в центрі тисячолітнього конфлікту між прибульцями.

Шая Лабаф у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Це одна з його перших спроб вийти за межі амплуа актора підліткових фільмів від студії Disney. Після успіху "Трансформерів" Шая Лабаф отримав роль у фільмі "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", а згодом його кінокар'єра переживала як злети, так і падіння.

Шая Лабаф / © Associated Press

Тайріз Гібсон вже був відомий як зірка "Форсажу", коли отримав роль сержанта Роберта Еппса у фільмі "Трансформери".

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Тайріз Гібсон у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Він зіграв у двох сиквелах і мав би знову з'явитися у п'ятій частині саги "Трансформери: Останній лицар", але не зміг вирватися на знімання через роботу над фільмом "Форсаж 8".

Тайріз Гібсон / © Associated Press

Джош Демел зіграв капітана Вільяма Леннокса, який приєднався до битви разом із Семом та його друзями.

Джош Демел у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Він з'явився в чотирьох з п'яти головних фільмів "Трансформерів", пропустивши лише "Час Вимирання" 2014 року. Цікаво, що до появи у франшизі Джош Демел був відомий переважно як зірка мильних опер.

Джош Демел / © Associated Press

Рейчел Тейлор зіграла колишню аналітикиню Міністерства оборони США Меггі Медсен.

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Рейчел Тейлор у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

На той час вона була відома переважно у своїй рідній Австралії як акторка драматичного серіалу "Мис". "Трансформери" були лише її третьою появою в кіно, а хвилю популярності Рейчел Тейлор принесла роль супергероїні Патрісії "Тріш" Волкер у серіалі "Джессіка Джонс" від Netflix.

Рейчел Тейлор / © Associated Press

Насолоджуйтесь легендарним кіновсесвітом "Трансформерів" від понеділка по четвер о 19:00, а в неділю, 25 травня, о 20:50 дивіться телевізійну прем'єру – продовження культового екшну "Трансформери. Час Звіроботів" на ТЕТ.