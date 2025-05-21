ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
3 хв

Фільму "Трансформери" – 18 років: як змінилися герої культової франшизи

Пропонуємо дізнатися, що сталося з головними акторами картини та як вони з роками змінилися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Меган Фокс та Шая Лабаф у фільмі "Трансформери"

Меган Фокс та Шая Лабаф у фільмі «Трансформери»

Майже два десятиліття тому на великі екрани вийшов перший фільм саги "Трансформери", який миттєво став світовим хітом.

Запаморочливі битви, історії протистояння добра і зла, харизматичні герої зробили стрічку культовим блокбастером нашого часу. Телеканал ТЕТ відкриває світ фантастичних пригод і показує всі шість фільмів масштабної кіноепопеї. Тож саме час згадати, як усе починалося та як за 18 років змінилися актори легендарних "Трансформерів".

Меган Фокс знімається в кіно від 15 років, але світову популярність отримала саме завдяки ролі Мікаели Бейнс.

Меган Фокс у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Меган Фокс у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Після виходу "Трансформерів" акторка прокинулася знаменитою і буквально за одну ніч стала секс-символкою. Цікаво, що по завершенню знімань другої частини вона публічно посварилася з режисером Майклом Беєм – назвала його "кошмаром для роботи" та порівняла з Гітлером. Після скандалу зірку звільнили з франшизи через "вибрики" та замінили британською моделлю Роузі Гантінгтон-Вайтлі у третьому фільмі. Невдовзі Меган Фокс і Майкл Бей все ж помирилися.

Меган Фокс / © Associated Press

Меган Фокс / © Associated Press

Шая Лабаф зіграв першого героя франшизи "Трансформери" – звичайного підлітка Сема Уітвікі, який опинився в центрі тисячолітнього конфлікту між прибульцями.

Шая Лабаф у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Шая Лабаф у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Це одна з його перших спроб вийти за межі амплуа актора підліткових фільмів від студії Disney. Після успіху "Трансформерів" Шая Лабаф отримав роль у фільмі "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", а згодом його кінокар'єра переживала як злети, так і падіння.

Шая Лабаф / © Associated Press

Шая Лабаф / © Associated Press

Тайріз Гібсон вже був відомий як зірка "Форсажу", коли отримав роль сержанта Роберта Еппса у фільмі "Трансформери".

Тайріз Гібсон у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Тайріз Гібсон у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Він зіграв у двох сиквелах і мав би знову з'явитися у п'ятій частині саги "Трансформери: Останній лицар", але не зміг вирватися на знімання через роботу над фільмом "Форсаж 8".

Тайріз Гібсон / © Associated Press

Тайріз Гібсон / © Associated Press

Джош Демел зіграв капітана Вільяма Леннокса, який приєднався до битви разом із Семом та його друзями.

Джош Демел у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Джош Демел у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Він з'явився в чотирьох з п'яти головних фільмів "Трансформерів", пропустивши лише "Час Вимирання" 2014 року. Цікаво, що до появи у франшизі Джош Демел був відомий переважно як зірка мильних опер.

Джош Демел / © Associated Press

Джош Демел / © Associated Press

Рейчел Тейлор зіграла колишню аналітикиню Міністерства оборони США Меггі Медсен.

Рейчел Тейлор у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

Рейчел Тейлор у фільмі "Трансформери" / © скриншот з відео

На той час вона була відома переважно у своїй рідній Австралії як акторка драматичного серіалу "Мис". "Трансформери" були лише її третьою появою в кіно, а хвилю популярності Рейчел Тейлор принесла роль супергероїні Патрісії "Тріш" Волкер у серіалі "Джессіка Джонс" від Netflix.

Рейчел Тейлор / © Associated Press

Рейчел Тейлор / © Associated Press

Насолоджуйтесь легендарним кіновсесвітом "Трансформерів" від понеділка по четвер о 19:00, а в неділю, 25 травня, о 20:50 дивіться телевізійну прем'єру – продовження культового екшну "Трансформери. Час Звіроботів" на ТЕТ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie