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- Гламур
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Фільму "Трансформери" – 18 років: як змінилися герої культової франшизи
Пропонуємо дізнатися, що сталося з головними акторами картини та як вони з роками змінилися.
Майже два десятиліття тому на великі екрани вийшов перший фільм саги "Трансформери", який миттєво став світовим хітом.
Запаморочливі битви, історії протистояння добра і зла, харизматичні герої зробили стрічку культовим блокбастером нашого часу. Телеканал ТЕТ відкриває світ фантастичних пригод і показує всі шість фільмів масштабної кіноепопеї. Тож саме час згадати, як усе починалося та як за 18 років змінилися актори легендарних "Трансформерів".
Меган Фокс знімається в кіно від 15 років, але світову популярність отримала саме завдяки ролі Мікаели Бейнс.
Після виходу "Трансформерів" акторка прокинулася знаменитою і буквально за одну ніч стала секс-символкою. Цікаво, що по завершенню знімань другої частини вона публічно посварилася з режисером Майклом Беєм – назвала його "кошмаром для роботи" та порівняла з Гітлером. Після скандалу зірку звільнили з франшизи через "вибрики" та замінили британською моделлю Роузі Гантінгтон-Вайтлі у третьому фільмі. Невдовзі Меган Фокс і Майкл Бей все ж помирилися.
Шая Лабаф зіграв першого героя франшизи "Трансформери" – звичайного підлітка Сема Уітвікі, який опинився в центрі тисячолітнього конфлікту між прибульцями.
Це одна з його перших спроб вийти за межі амплуа актора підліткових фільмів від студії Disney. Після успіху "Трансформерів" Шая Лабаф отримав роль у фільмі "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", а згодом його кінокар'єра переживала як злети, так і падіння.
Тайріз Гібсон вже був відомий як зірка "Форсажу", коли отримав роль сержанта Роберта Еппса у фільмі "Трансформери".
Він зіграв у двох сиквелах і мав би знову з'явитися у п'ятій частині саги "Трансформери: Останній лицар", але не зміг вирватися на знімання через роботу над фільмом "Форсаж 8".
Джош Демел зіграв капітана Вільяма Леннокса, який приєднався до битви разом із Семом та його друзями.
Він з'явився в чотирьох з п'яти головних фільмів "Трансформерів", пропустивши лише "Час Вимирання" 2014 року. Цікаво, що до появи у франшизі Джош Демел був відомий переважно як зірка мильних опер.
Рейчел Тейлор зіграла колишню аналітикиню Міністерства оборони США Меггі Медсен.
На той час вона була відома переважно у своїй рідній Австралії як акторка драматичного серіалу "Мис". "Трансформери" були лише її третьою появою в кіно, а хвилю популярності Рейчел Тейлор принесла роль супергероїні Патрісії "Тріш" Волкер у серіалі "Джессіка Джонс" від Netflix.
Насолоджуйтесь легендарним кіновсесвітом "Трансформерів" від понеділка по четвер о 19:00, а в неділю, 25 травня, о 20:50 дивіться телевізійну прем'єру – продовження культового екшну "Трансформери. Час Звіроботів" на ТЕТ.