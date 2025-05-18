Фінал "Євробачення-2025" у фото: порушення правил і переможець із симпатією до путіністки

Естонія на Євробаченні-2025 / © Associated Press

Реклама

Щойно відгримів грандіозний фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025" у Базелі, Швейцарія.

Нарешті стало відомо ім'я переможця цьогорічного шоу – ним став співак JJ з Австрії. І хоч букмекери прогнозували перемогу шведам, але все ж найбільшу кількість балів у підсумку голосування суддів та глядачів отримав усе ж австрійський співак JJ. Тим самим він подарував своїй країні тертю за історію "Євробачення" перемогу.

До слова, тріумфатор вечора JJ може неприємно здивувати українців. Так, у Мережі юзери звернули увагу на фрагмент інтерв'ю співака, де він висловлює свій захват від творчості оперної співачки-путіністки Анни Нетребко. За словами переможця "Євробачення-2025", саме росіянкою він надихався при створенні конкурсного трека "Wasted Love".

Реклама

Переможець Євробачення-2025 / © eurovision.tv

До слова, двічі на сцену фіналу конкурсу, зокрема й відкривати його, виходили швейцарські переможці 2024 року, Nemo, з піснею "The Code", демонструючи приголомшливі сценічні образи та хореографію. Їхній виступ став символом свободи самовираження та творчості конкурсу.

Nemo / © Associated Press

Яскравий перформанс продемонструвала й ізраїльська співачка Юваль Рафаель з піснею "New Day Will Rise". У результаті вона посіла друге місце, здобувши найбільшу кількість голосів від глядачів. Проте її виступ супроводжувався протестами. Так, пропалестинські мітингувальники у залі гучно освистували ізраїльську представницю та демонстрували прапори Палестини. А за правилами шоу заборонено приносити стяги будь-яких країн, крім тих, що виступають. Тим не менш, організатори виявилися завбачливими й під час прямого ефіру заглушили крики у залі й наклали додаткові фейкові оплески. Це викликало обурення у деяких єврофанів у Мережі.

Юваль Рафаель / © Associated Press

А ось гумором і незвичним представленням своєї пісні вирішила підкорювати Естонія. Співак Tommy Cash дивував не лише гнучкістю свого тіла та голосом, але й шоу-балетом, який був переодягнений у поліцію та відтворював сценку затримання навіженої фанатки.

Виступ Tommy Cash / © Associated Press

Виступ Tommy Cash / © Associated Press

Несподіванкою для фанів став музичний батл двох співаків – фінського артиста Käärijä та хорватського Baby Lasagna. Улюбленці публіки попередніх років виступили разом з mashup'ом своїх хітів "Cha Cha Cha" та "Rim Tim Tagi Dim", а також представили нову спільну пісню "#Eurodab", змусивши всіх запалювати танцями.

Реклама

Baby Lasagna та Käärijä / © eurovision.tv

Спокусливими рухами та дещо провокативними текстами пісень зваблювали учасниці одразу декількох країн. Зокрема, представниця Мальти влаштувала своєрідний стриптиз на сцені, польська співачка в обтислому вбранні політала над сценою, конкурсантка з Фінляндії витанцьовувала у різних позах біля мікрофону, передаючи меседж свободи виявлення бажань, зокрема сексуальних.

Фінляндія на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Мальта на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Іспанія на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Польща на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Україну цього року презентував гурт Ziferblat. І тут не обійшлося без неприємностей напередодні гранд-фіналу. Як виявилося, у соліста гурту виникли проблеми з голосом. Проте, на щастя, сам виступ пройшов бездоганно й ми змогли посісти місце у десятці найкращих. Тож Україна потужним вокалом завоювала дев'яте місце.

Ziferblat у фіналі “Євроабчення-2025” / © Associated Press

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку фіналу "Євробачення-2025". У нашому матеріалі можете подивитися, яким був конкурс і його найцікавіші моменти.