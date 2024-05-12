Фінал "Євробачення-2024" у фото: перемога Nemo від Швейцарії і розтрощений кришталевий кубок

Представницям України вдалося посісти бронзове місце.
Щойно у шведському місті Мальме відгримів грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де перше місце виборола Швейцарія.
Хоч букмекери пророкували перемогу для Хорватії, але їхні прогнози зовсім не справдилися. Небінарний представник Швейцарії Nemo з піснею The Code отримав від суддів 365 балів, а від глядачів – 226. У сумі Nemo вдалося набрати 591 бал та стати 68-м за рахунком переможцем "Євробачення".
Небінарний переможець настільки зрадів, що просто на сцені розтрощив кришталевий кубок. Це сталося випадково. Учасник "Євробачення" занадто сильно поставив його на підлогу.
А от Україні вдалося вибороти третє місце. Щоправда, журі не надто оцінило виступ alyona alyona і Jerry Heil. Від суддів співачки отримали 146 балів. А от глядачі оцінили номер співачок в 307 балів.
Лідером букмекерів був хорват - Baby Lasagna. Однак його конкурсна пісня Rim Tim Tagi Dim та номер вибороли друге місце.
Потішила цьогоріч своїм виступом шведська співачка Loreen, яка минулого року привезла до Швеції перше місце. У фіналі вона виконала дві композиції – Tattoo і Forever.
До речі, країни не забувають, що досі триває війна в Україні і терористична країна Росія продовжує чинити свої злочини. Зокрема, представник Латвії під час оголошення результатів тримав біля себе прапор України. А от коли журі Естонії представляло свої бали, то вежа позаду речниці світилася синьо-жовтими кольорами.
Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку фіналу "Євробачення-2024". У нашому матеріалі ви можете дізнатися, чим дивували учасники та як минув конкурс.
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