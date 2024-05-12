Фінал "Євробачення-2024" у фото: перемога Nemo від Швейцарії і розтрощений кришталевий кубок

Щойно у шведському місті Мальме відгримів грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де перше місце виборола Швейцарія.

Хоч букмекери пророкували перемогу для Хорватії, але їхні прогнози зовсім не справдилися. Небінарний представник Швейцарії Nemo з піснею The Code отримав від суддів 365 балів, а від глядачів – 226. У сумі Nemo вдалося набрати 591 бал та стати 68-м за рахунком переможцем "Євробачення".

Небінарний переможець "Євробачення-2024" / Фото: Associated Press

Співак Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Небінарний переможець настільки зрадів, що просто на сцені розтрощив кришталевий кубок. Це сталося випадково. Учасник "Євробачення" занадто сильно поставив його на підлогу.

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Nemo на Євробаченні 2024

А от Україні вдалося вибороти третє місце. Щоправда, журі не надто оцінило виступ alyona alyona і Jerry Heil. Від суддів співачки отримали 146 балів. А от глядачі оцінили номер співачок в 307 балів.

alyona alyona і Jerry Heil / Фото: Associated Press

alyona alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024"

Лідером букмекерів був хорват - Baby Lasagna. Однак його конкурсна пісня Rim Tim Tagi Dim та номер вибороли друге місце.

Baby Lasagna на Євробаченні 2024 / Фото: Getty Images

Baby Lasagna

Потішила цьогоріч своїм виступом шведська співачка Loreen, яка минулого року привезла до Швеції перше місце. У фіналі вона виконала дві композиції – Tattoo і Forever.

Loreen на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Loreen на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

До речі, країни не забувають, що досі триває війна в Україні і терористична країна Росія продовжує чинити свої злочини. Зокрема, представник Латвії під час оголошення результатів тримав біля себе прапор України. А от коли журі Естонії представляло свої бали, то вежа позаду речниці світилася синьо-жовтими кольорами.

Фінал "Євробачення-2024"

Грузія на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Вірменія на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Франція на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Австрія на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Велика Британія на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку фіналу "Євробачення-2024". У нашому матеріалі ви можете дізнатися, чим дивували учасники та як минув конкурс.

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