Фіналіст "Голосу країни-12", який воює на сході, довів до сліз Надю Дорофєєву

Першою у суперфіналі шоу виступає команди тренерки Наді Дорофєєвої. На сцену вийшов Давид Маскиса, який нині служить на передовій на захищає країну від російських окупантів.

Учасник задля участі у шоу приїхав зі сходу України. Командири відпустили його, аби він виступи у суперфіналі.

"Останній час були на сході, де кожного дня важкі бої, де наші воїни боронять наші землі і нищать ворога. Наразі перебуваю у Києві, команда дала дозвіл на те, щоб я взяв участь у фіналі "Голосу країни-12", - поділився Давид.

На сцені фіналіст проєкту виконав у військовій формі пісню Skofka – "Чути Гімн". Захиснику аплодували стоячи, а його зіркова наставниця не змогла стримати сліз та заплакала.

Надя Дорофєєва

"Як тренер - я хочу сказати, що це був неймовірний виступ, а як людина – я хочу сказати, що сьогодні перед виступом Давид підійшов до мене, подарував свій жетон і сказав: "Я повернуся за ним, коли ми переможемо, коли країна переможе". Я бажаю нам перемоги якомога швидше", - прокоментувала виступ учасника Надя.

Якщо ви бажаєте перемоги Давиду – телефонуйте за номером 0900 900 002 та відправляйте смс із кодом 02 на номер 7576.

Читайте також: