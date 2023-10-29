Фіналіст "Голосу країни-13" Юрій Городецький зізнався, чи продовжить службу в ЗСУ у випадку перемоги на шоу

Сьогодні, 29 жовтня, за декілька годин відбудеться фінал вокального проєкту "Голос країни-13".

Ведучі шоу Катерина Осадча та Юрій Горбунов вже показали, як готуються до прямого ефіру. А Катерина поділилася знімками з-за лаштунків зі старшим сином, якого вперше взяла на знімання.

Тим часом, один з суперфіналістів "Голосу країни-13", боєць ЗСУ Юрій Городецький з команди Наді Дорофєєвої розповів, що робитиме далі, якщо переможе на проєкті.

За словами Городецького, він не полишить займатися музикою, але зараз для нього найголовніше – перемога України:

"Виграю я чи ні, важливо, що вже показав себе та свою творчість. Навіть якщо я переможу, однозначно буду продовжувати служити в ЗСУ, допоки не настане наша перемога. Після цього вже життя покаже і розставить усе на свої місця. Музикою буду займатися однозначно, та більше цьому себе присвячу лише після настання миру", - сказав захисник у коментарі 1+1.

Юрій Городецький / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, що Юрій Городецький служить у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Для участі у проєкті військовий вперше за два роки служби взяв відпустку, адже музика є його пристрастю і він не хотів втрачати шансу.

Нагадаємо, що дізнатися, де та коли дивитися прямий ефір фіналу "Голосу країни-13" і як проголосувати за свого фаворита ви можете у нашому матеріалі.

Також сайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію, аби наші читачі першими дізнавалися про перебіг подій на проєкті.

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