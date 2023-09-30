Фіналіст "Холостячки-1" Тригубенко вперше показав маму свого двомісячного сина

Фіналіст шоу "Холостячка" з акторкою Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко вперше засвітив свою обраницю і маму його двомісячного сина Марка.

На сторінці в Instagram бізнесмен розповів підписникам, що днями похрестив крихітного сина і показав світлини з таїнства. Також Тригубенко поділився, що хрещеним батьком Марка став Євген Ковтуненко, з яким бізнесмен брав участь у шоу "Холостячка-1".

Олексій Тригубенко породичався з Євгеном Ковтуненком / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Олексій Тригубенко породичався з Євгеном Ковтуненком / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

"Важливий день для нашої родини! Похрестили Марка, якому вже майже три місяці. Відчуваю безмежну радість і відповідальність бути батьком цього чудового маленького хлопчика. Нехай він росте щасливим і здоровим, оточений нашою любов'ю та підтримкою. Бажаємо йому в житті тільки найкращого, і віримо, що його життєва подорож буде чарівною", - поділився враженнями від хрещення малюка молодий батько.

Олексій Тригубенко похрестив сина / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Разом з тим Тригубенко задовольнив цікавість шанувальників і нарешті, хоч і частково, показав свою кохану і маму його сина. На фото обличчя дівчини не видно, втім зрозуміло, що Тригубенко не зрадив своєму смаку і обрав у супутниці життя брюнетку.

Олексій Тригубенко вперше засвітив маму свого сина / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Зазначимо, що про народження сина Олексій Тригубенко оголосив на початку травня цього року. Для фанів це стало несподіванкою, адже бізнесмен не розповідав про своє особисте життя. Ба більше, після народження первістка Олексій не квапиться представляти свою кохану загалу і робить з цього інтригу.

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