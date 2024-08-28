Фіналіст "Холостячки-1" Тригубенко вперше показав свою кохану, яка народила йому сина

Фіналіст романтичного реалітішоу "Холостячка" Олексій Тригубенко вперше показав свою кохану, яка рік тому народила йому сина.

Бізнесмен ретельно приховував обраницю від публіки. Зокрема, він не показував спільні фото з нею та навіть не розкривав імені. Однак задля важливої справи Тригубенко вирішив привідкрити завісу таємничості. Учасник "Холостячки" звернувся до прихильників і запропонував, показати знімок з коханою в обмін на донати на його благодійний збір. Схоже, необхідна сума зібралася, а підписники нарешті побачили обраницю бізнесмена.

Олексій Тригубенко з коханою та сином / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Олексій Тригубенко показав їхній спільний знімок, де вони утрьох із сином позували на подвір'ї. За словами бізнесмена, кохана дала згоду на публікацію. Щоправда, на фото жінка позувала зі спини, тож, окрім того, що вона брюнетка з коротким волоссям та неабияк стрункою фігурою, нічого помітити не вдасться. До речі, обраницю Тригубенка звати Олею.

Нагадаємо, нещодавно бізнесмен пояснював, чому ж не показує кохану та ретельно приховує її від публіки. Виявилося, це було бажанням самої Олі.

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