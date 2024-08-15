Фіналіст "Холостячки-1" Тригубенко вперше розповів про свою кохану – маму однорічного сина

Фіналіст романтичного реалітішоу "Холостячка" Олексій Тригубенко вперше розповів про свою обраницю, яка минулого року народила йому сина.

Кохану бізнесмен ретельно приховує від публіки та ще жодного разу не показав її. Тригубенко говорить, що на це є різні причини. Насамперед він поважає особисті кордони обраниці, яка не прагне публічності. Окрім того, бізнесмен турбується про безпеку коханої та хоче вберегти її від хейту, який може на неї политися в Мережі.

Олексій Тригубенко з сином / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

"По-перше, це особисті кордони. Коли така публічність, яка може бути, то трішки навіть стає страшнувато від неї людині, яка ніколи не була публічною. По-друге, я пам'ятаю, як Андрій Рибак показував Аліну — скільки там було всякого хейту. Зараз не до цього стресу, все ж таки дитина народилася, а тут робити фото, показувати — навіщо цей стрес. По-третє, це безпека", — розповів Тригубенко в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Більш детально про стосунки з обраницею бізнесмен не став розповідати та не розсекречував, чи одружені вони. Втім, трішки завісу щодо особистого життя Тригубенко таки привідкрив — кохана бізнесмена старша за нього.

Олексій Тригубенко / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

"Вона старша за мене. Мені якось завжди подобалися дівчата старші за мене. У них досвід, якась жіночність, сексуальність. Мене це більше приваблює, більше в мене цікавість викликає", — поділився бізнесмен.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська привідкрила завісу щодо особистого життя. Виконавиця вперше показала свого чоловіка Валентина.

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