Фіналіст нацвідбору на "Євробачення" Yaktak вперше розповів про стосунки зі своєю дівчиною

Виконавець зізнався, як почався їхній роман та чому він тримає особисте життя в таємниці.

Фіналіст нацвідбору на "Євробачення-2024", український співак Yaktak вперше розповів про стосунки зі своєю обраницею, на ім'я Аліса.

Виконавець зізнався, що з коханою вони знайомі вже тривалий час, адже родом з одного селища. Стосунки ж їхні почалися два з половиною роки тому. Тоді Yaktak запримітив дівчину на одній із місцевих дискотек в селищі та почав залицятися. Аліса ж відповіла взаємністю.

Yaktak з дівчиною / Фото: instagram.com/yaktak_official

"Ми знайомі від самого дитинства. Ми ж з одного селища. Наші батьки знайомі. Я знав, що є така дівчина. Вона мені не дуже тоді подобалася, як і я їй. Бо я співав, а вона вважала, що я спіймав зірку. А потім був один момент, це була шкільна дискотека, де я був місцевим діджеєм. Вона туди прийшла, і відтоді все понеслося", - розповів музикант в інтерв'ю для "Неймовірної правди про зірок".

Yaktak неохоче ділиться подробицями особистого життя. Зокрема, відомо, що кохана старша за артиста на два роки, через що він певний час відчував дискомфорт. Також Аліса працює у команді Yaktak. Утім, більше подробиць невідомо. Як пояснив співак, він не хоче розповідати на загал про своє особисте життя, адже вважає, що це недоречно.

Yaktak з дівчиною / Фото: instagram.com/yaktak_official

"Я просто не дуже люблю говорити про особисте життя, це висвітлювати, показувати "ідеальну пару". От навіть те, що я зараз розповів, це дуже багато", - пояснив співак.

Нагадаємо, 4 лютого оголосили ім'я переможця нацвідбору на "Євробачення-2024". На міжнародному конкурсі Україну представлятимуть alyona alyona та Jerry Heil. Яке ж місце у фіналі посів Yaktak – дізнавайтеся за посиланням.

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