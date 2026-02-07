ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Фіналіст нацвідбору на "Євробачення-2026" просто перед конкурсом переніс операцію

Артист розкрив подробиці про свій стан.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Molodi

Molodi / © instagram.com/molodi.official

Фіналіст Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" переніс операцію просто перед конкурсом.

Йдеться про вокаліста дуету Molodi Кирила Рогового. Про це він розповів у "Щоденниках "Євробачення", чим змусив прихильників неабияк хвилюватися за нього. Співак зазначив, що переніс операцію, під час якої йому видалили зуб. До речі, у фіналі нацвідбору Кирило ще повністю не відновився після стоматологічного втручання, через що його рот не відривався повністю.

"Не можу відкрити рот до кінця", - ділився артист.

Гурт Molodi на сцені нацвідбору на "Євробачення-2026"

Гурт Molodi на сцені нацвідбору на "Євробачення-2026"

Тим не менш, Кирилу це не завадило продемонструвати неймовірний виступ та виконати конкурсну композицію legends. А от барабаннику гурту – Івану Степаніщеву пощастило менше. Під час виступу тарілка його барабанної установки перевернулась.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua наразі веде текстову онлайн-трансляцію. Дивіться нацвідбір на "Євробачення-2026" разом із нами та першими дізнавайтесь про найцікавіші події на конкурсі.

Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie