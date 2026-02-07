Фіналіст нацвідбору на "Євробачення-2026" просто перед конкурсом переніс операцію

Molodi / © instagram.com/molodi.official

Фіналіст Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" переніс операцію просто перед конкурсом.

Йдеться про вокаліста дуету Molodi Кирила Рогового. Про це він розповів у "Щоденниках "Євробачення", чим змусив прихильників неабияк хвилюватися за нього. Співак зазначив, що переніс операцію, під час якої йому видалили зуб. До речі, у фіналі нацвідбору Кирило ще повністю не відновився після стоматологічного втручання, через що його рот не відривався повністю.

"Не можу відкрити рот до кінця", - ділився артист.

Гурт Molodi на сцені нацвідбору на "Євробачення-2026"

Тим не менш, Кирилу це не завадило продемонструвати неймовірний виступ та виконати конкурсну композицію legends. А от барабаннику гурту – Івану Степаніщеву пощастило менше. Під час виступу тарілка його барабанної установки перевернулась.

