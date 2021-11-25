Фіналіст "Танців з зірками" Артур Логай зізнався, які у нього стосунки з партнеркою

Актор поділився, хто з його родини закоханий в Анну Кареліну.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками". Напередодні вирішальної неділі фіналісти Артур Логай та Анна Кареліна завітали до студії "Твого дня".

Артур розповів, що ще на початку проєкту навіть не сподівався, що простий хлопець з маленького містечка дійде до суперфіналу. Але підтримка родини, його партнерки по танцях Ані, суддів та глядачів змусила повірити в себе та кожного разу дивувати всіх технічним виконанням та неймовірними підтримками.

Артур Логай та Анна Кареліна / пресслужба каналу "1+1"

В ефірі Артур подякував Ані за такий довгий та успішний шлях на "Танцях з зірками" та зізнався, що його старший син Герман дуже закоханий у неї. За обіднім столом актор дістав подарункову коробочку та в прямому ефірі подарував Ані від усієї своєї родини.

"Аня, син сказав зробити тобі сюрприз і передати, що ти дуже гарна. Від усіх чоловіків моєї родини тобі цей маленький подарунок, але будь ласка, відкрий його цієї неділі на паркеті. Забери його з собою на фінал, ти потім зрозумієш чому", - заінтригував Аню та всіх присутніх Артур.

Ведучі "Твого дня" Ірина Ваннікова та Влад Яма підрахували, що пара на проєкті зробила 49 підтримок і запропонували Ані та Артуру у студії втілити ювілейну, 50 підтримку.

Аня додала, вона з чоловіком товаришує із родиною Артура вже декілька місяців і жодних ревнощів у других половинок не виникає.

Нагадаємо, голосування за улюблені пари відкрите весь тиждень. Всі голоси, які телеглядачі надсилали за пари минулого ефіру, будуть додані до результатів голосування цього тижня та до результатів суперфіналу. У неділю традиційно за кожен танець судді будуть виставляти свої оцінки, які додадуться до голосування телеглядачів. Переможе та пара, у якої буде найбільша сума балів.

Артур Логай та Анна Кареліна / пресслужба каналу "1+1"

Для того, щоб підтримати свого фаворита, надсилайте SMS із номером пари на короткий номер 7914 та телефонуйте за номером 0900 900 0XX, де ХХ – код пари. Також віддавайте свої суперголоси у мобільних додатках 1+1 video та Київстар ТБ.

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