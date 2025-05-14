Фіналіст "Євробачення-2025" неочікувано заспівав українською пісню Bird of Pray

Кайл Алессандро та Ziferblat / © Associated Press

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Фіналіст міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" норвежець Кайл Алессандро неочікувано заспівав українською пісню Bird of Pray.

Представники України, схоже, потоваришували з учасником від Норвегії. Зокрема, гурт Ziferblat та співак Кайл Алессандро вже й діляться спільним контентом у фотоблогах. Музиканти встигли навіть переспівати конкурсні пісні одне одного.

Особливо здивував Алессандро. У пісні Bird of Pray є як і англійська партія, так і українська. Музикант разом із Ziferblat заспівав саме українською. Неабияк дивує, що артистові це дається легко. До слова, відомо, що в Кайла є зв'язки з Україною. Мачуха виконавця родом із Сум.

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Зазначимо, Норвегія стала першою країною, яку оголосили серед першої десятки фіналістів. Україна також потрапила до гранд-фіналу. Пропонуємо дізнатися, хто ще став фіналістом "Євробачення-2025".

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежила за перебігом подій у першому півфіналі та вела текстову хроніку. Тож пропонуємо дізнатися, що цікавого відбувалося на "Євробаченні-2025", яке цьогоріч організовує Швейцарія.