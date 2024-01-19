Фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2024" Yaktak запідозрили в плагіаті конкурсної пісні

Блогер, музичний критик і член журі музичних премій Ваня Рассел у своєму блогу проаналізував пісню "LaLaLa", з якою співак Yaktak бореться за перемогу на нацвідборі на "Євробачення-2024".

11 січня у Мережі з'явилися пісні всіх фіналістів нацвідбору, з якими вони змагатимуться за право представляти Україну на "Євробаченні-2024". Втім, особливу увагу музичного критика привернула пісня "LaLaLa" артиста Yaktak.

Як повідомляє Рассел, під час прослуховування треку Yaktak він випадково ввімкнув Shazam-пошук. І у результаті блогер отримав посилання на пісню артистки Many і її пісню "Varto", яка була випущена ще у жовтні 2022 року. Після порівняння ним композицій, виявилося, що конкурсна пісня співака має ідентичні фрагменти.

Ваня Рассел. Фото: скриншот з відео

Наразі пісні "Varto" вже немає на жодних музичних платформах.

"Yaktak використовує ті ж самі семпли (аудіофрагменти - прим. ред.), що й у пісні Many "Varto". Yaktak повністю співає вокальну мелодію на приспіві, яка є в інструменталі співачки "Many". Пісня була. Станом на зараз цієї пісні вже немає в Інтернеті", - розповів музичний критик на своєму YouTube-каналі.

Артистка Many і її пісня "Varto". Фото: скриншот з відео

Наразі офіційних коментарів від жодних зі сторін немає.

Нагадаємо, нещодавно у схожу ситуацію втрапив інший фіналіст нацвідбору на "Євробачення-2024" – гурт NAHABA, пісня яких користувачам Мережі нагадала трек російських виконавців. Днями артисти вже прокоментували такі звинувачення та хейт.

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