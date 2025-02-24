Фіналісти нацвідбору MOLODI розкрили ім'я відомого співака, який покинув гурт: "Було образливо"

Фіналісти Національного відбору на "Євробачення-2025" MOLODI розкрили ім'я відомого співака, який покинув їхній гурт.

Учасники дуету неабияк прославився після фіналу нацвідбору, де вони брали участь із піснею My sea, що присвячена їхньому рідному Маріуполю та Азовському морю. До складу гурту входять вокаліст Кирило Горовий та барабанник Іван Степаніщев. Однак мало хто знає, що спочатку MOLODI були тріо, а не дуетом. Про це хлопці розповіли у програмі "Ближче до зірок"

Історія гурту MOLODI розпочалася в Маріуполі, коли в його складі були барабанник Іван Степаніщев і солісти Кирило Роговий та Нікіта Леонтьєв, відомий нині як ENLEO. Спочатку вони були вуличним бендом – співали кавери та заробляли на корпоративах.

Гурт MOLODI / Фото: instagram.com/molodi.official

"Ми нічого не випускали. У нас було всього два чи три вуличні концерти, ми грали на корпоративах, на весіллях, і для нас, як для гурту, це нічого не означало", – розповіли хлопці.

Саме тому, під приводом вступу до університету, вони наважилися переїхати до Києва. Через постійні прогули Кирила та Івана відрахували з першого ж курсу, а разом з тим MOLODI з тріо перетворилися на дует. З гурту пішов Нікіта Леонтьєв.

Enleo. Фото: Instagram Enleo

"Нам було трохи образливо. Він приходив і дуже сильно критикував, і ми почали відчувати напругу між нами в роботі. У той момент ми не змогли знайти порозуміння, тому що все ще були дітьми", – зізналися музиканти.

Так, хлопці пішли різними творчими шляхами, але, попри все, поважають ENLEO і як друга, і як артиста. Зараз вони реалізуються ще і як саундпродюсери, створюючи музику для Мішель Андраде, OSTROVSKYI, Макса Барських та інших.

Гурт MOLODI / Фото: instagram.com/molodi.official

Загалом, дует MOLODI на нацвідборі на "Євробачення-2025" виборов друге місце. Перемогу здобув колектив Ziferblat з піснею Bird of Pray. Нещодавно співачка Тіна Кароль припустила, яке місце гурт посяде на міжнародному конкурсі.

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